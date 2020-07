Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit einem "Auf Wiederschauen" hat sich das "Taeter Theater" vor Wochen auf dem Landfriedareal in Bergheim von seinem Publikum verabschiedet. Es hat Wort gehalten: Am Samstag startet das Theater mit einer kreativen Lösung in Corona-Zeiten: "Vorhang auf" heißt es dann draußen vor der Tür. Gespielt wird an der frischen Luft auf der Rampe, die zum Eingang führt.

"Die Aussicht zur Möglichkeit" ließ Theaterleiter Wolfgang Graczol hoffnungsfroh bleiben nach der Schließung im März. "Wir haben jetzt das Unmögliche möglich gemacht, nach 33 Jahren drinnen im Theater also Open Air", sagt der 77-jährige Graczol. Manches werde "etwas improvisiert rüberkommen", meint er. "Aber wir haben uns bestens vorbereitet und werden viel Spielfreude über die Rampe bringen." Das A und O sei die richtige Artikulation. "Kriegen wir hin", verspricht er.

Nur drei Widersacher gibt es wohl. "Regen, Gewitter und Sirenengeheul von Feuerwehr oder der Rettung", grantelt der gebürtige Wiener ein ganz klein wenig. Nach Absprache mit den benachbarten Geschäftsleuten heißt es abends nach Ladenschluss also flott die Gitter an der Rampe wegschrauben, 40 Stühle da aufbauen, wo vorher Autos parkten, Bühnenlicht an, roter Vorhang vor die Wand, Kassenhäuschen und Getränkebar raus – und beste Theaterperformance lädt zum Staunen, Hören und Sehen ein. "Das geht schwuppdiwupp, wir haben ernsthaft geprobt. Und die Stühle sind bequem, habe sie ausprobiert," verspricht er grinsend. Es soll ja schließlich ein vergnüglicher und unterhaltsamer Abend werden.

Graczol ist in Personalunion Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, Bühnenarbeiter und Kartenabreißer. Zum Team gehört auch Ehefrau und Schauspielerin Anne Steiner-Graczol, die ein sicheres Händchen hat für Licht und Ton, auf der Bühne stehen bei der Premiere am Samstag auch Dieter Aschoff und Beate Lesser. Gespielt wird klassisches Theater von Goethe, Kafka und Lessing in freier Form, denn der Intendant mag es anspruchsvoll: Mit der Inszenierung von Faust erspielte sich das kleine Theater vor Jahren schon einen großen Namen, und über lange Zeit hinweg waren alle Sitzplätze kontinuierlich ausverkauft.

Am Sonntag beeindruckt dann der Theaterdirektor mal wieder im Ein-Personen-Stück "Der Herr Karl". Weiter geht es im Sommertheater auf der Rampe bis etwa Mitte September mit humoristischen Szenen von Karl Valentin, musikalische Abende führen bei "Globetrotting" auf Gedankenreisen, und Lesungen von Franz Kafka weisen in "Die letzten Tage der Menschheit". Im Taeter Theater gilt das als sicher: "Verblödelter Unsinn kommt mir nicht auf die Bühne."

Dass der Neustart nun klappen wird, hat auch mit den Soforthilfen von Land und Stadt für die Kulturbranche zu tun. "Das hat uns über die ersten Monate gerettet." Jetzt hofft man, dass auch die Zuschauer wieder kommen. Dass "das Publikum antanzt und abtanzt" wünschen sich die Bühnenkünstler: "Denn wir machen gutes, aufgeregtes Theater."

Info: Premiere zum Sommertheater, Samstag, 20 Uhr, Eintritt 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), Kartenreservierung Telefon 06221 / 163333, www.taeter-theater.de