Olaf Schubert, die sächselnde Lichtgestalt, erkennt man am besten am zeitlos schicken Pullunder. Foto: Joe

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Olaf Schubert, der Mann mit dem zeitlos schicken Rauten-Pullunder, fühlt sich sichtlich wohl in der Stadthalle. Der üppige Jugendstil-Pomp decke sich adäquat mit der hohen Qualität seines Auftritts, stellt er zu Beginn des Abends nüchtern fest. Eigentlich strebe er ja den amerikanischen Markt an, vorerst mal den rumänischen, und da sei Heidelberg ein guter Anfang.

Olaf, die sächselnde Lichtgestalt, ist albern, manchmal sogar geistreich, voller Sarkasmus, er hat Sprachwitz, und er hinterlässt keine Opfer, von Jochen mal abgesehen. Sein Gitarrist sitzt neben ihm und muss sich Mobbing über sein "sinnloses Leben" gefallen lassen. Sein zweiter Musiker, Herr Stephan, sei hingegen ein Vorbild: Der gebe in Dresden Flüchtlingskindern Klavierunterricht. "Da können die schon mal die ersten Anschläge üben." Die Angst vor den Flüchtlingen, die in Sachsen grassiere, sei jedoch unbegründet, hat er festgestellt. "Die nehmen Euch Eure Frauen weg, hieß es. Ich habe so gehofft!" Carola aber blieb ihm erhalten.

Ansonsten ist Schubert keiner, der sich Figuren der Zeitgeschichte vornimmt und sich über sie lustig macht. Allenfalls mal die Sachsen. Oder Carola. Oder Jochen. Oder Putin, den er toll findet, wenn der mit freiem Oberkörper durch Russland reite. "Da kommt bei den Deutschen eine stille Sehnsucht auf", dass ihre Kanzlerin auch mal so durchs Land reiten möge.

Schubert zelebriert sich getreu dem Tourmotto "Sexy forever" als "sexiest man alive", als Symbol der Sinnlichkeit, das am Ende mit dem Song "Zeugt!" klar dazu aufruft, ein Kind zu zeugen, auch wenn er es dem Publikum mit der Namenswahl nicht eben leicht macht. "Nennt es Olaf, dann war der Abend nicht ganz umsonst."

Kinder liegen ihm am Herzen. Aber wenn es bei einem Siebenjährigen zum Rechnen und Schreiben nicht reiche, dann bleibe nur die Nähmaschine, empfahl er und verwies auf die fleißigen Kinder von Bangladesch. In Deutschland seien sich die Kinder zu fein für solche Arbeiten. Etwas Kritik schien Olaf dann aber doch angebracht. Die Sachen, die die Kinder in den Fabriken herstellten, seien teilweise lieblos zusammengeschustert. An den schwachen Lichtverhältnissen in den Fabriken könne es ja kaum liegen. "Ich stehe hier auch im Dunkeln und mache gute Arbeit", analysiert er.

Schubert kann sich über Autohersteller aufregen, die betrügerische Software einbauen und dies dann auch noch abstreiten. Da läuft was falsch. "Wenn man schon betrügt, dann muss man Fachkräfte dransetzen." Dass ausgerechnet Stuttgart Fahrverbote erlässt, sei tragisch: "Wenn man in Stuttgart ist, will man besonders schnell weg." Den Autofahrer jetzt Umwege durch andere Stadtgebiete nehmen zu lassen, findet er allerdings akzeptabel; so werden die Schadstoffe gerecht auf alle verteilt. Einschränkungen für Diesel-Fahrer findet er dagegen unschön: "Wenn ich mir meinen Porsche Cayenne Turbo-Diesel vom Munde abgespart habe, über Wochen, dann habe ich ein Problem damit." Er habe schließlich drei davon.

Schubert gelingt es, den Spannungsbogen gute zwei Stunden weitgehend aufrecht zu erhalten. Lediglich in der ersten Hälfte gibt es Phasen, die sich etwas ziehen. Aber insgesamt beherrscht er die Klaviatur des schönen Blödsinns, der gern auch mal etwas flacher sein darf.