Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Theresia Bauer will für die Grünen im November 2022 das Heidelberger Rathaus erobern. Die baden-württembergische Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin gab ihre Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt am Montagabend in einem Pressegespräch mit der RNZ bekannt. Die 56-Jährige offiziell zur OB-Kandidatin für die Wahl im November zu machen, obliegt nun den Heidelberger Grünen-Mitgliedern. Die Nominierungsversammlung der Partei findet schon diesen Mittwoch, 23. März, statt.

Die profilierte Landespolitikerin Theresia Bauer ist damit die erste ernsthafte Herausfordererin für den parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner (60), der seit 2006 Oberbürgermeister ist. Bisher hatte lediglich Björn Leuzinger von der kleinen Satirepartei "Die Partei" seine Kandidatur erklärt. Würzner wird im Wahlkampf von CDU, "Heidelbergern" und FDP unterstützt.

Ob die SPD einen eigenen Kandidaten aufstellen wird, ist noch unklar – der Heidelberger Kreisverband hatte betont, zunächst die Nominierung der Grünen abwarten zu wollen. Nach der SPD-Politikerin Beate Weber-Schuerholz, die von 1990 bis 2006 Oberbürgermeisterin war, könnte Theresia Bauer die zweite Frau an der Spitze der Stadt werden.

Die Heidelberger Oberbürgermeisterwahl finden am 6. November 2022 statt. Erreicht dabei kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen, steht am 27. November die Stichwahl an, bei der eine einfache Mehrheit zum Wahlsieg reicht. Alle Bewerber um das Amt des Stadtoberhaupts stellen sich am 27. Oktober 2022 in der Großsporthalle "SNP dome" in einer von der Stadt organisierten Veranstaltung öffentlich vor.

Mehr Informationen zu den Beweggründen der Kandidatur von Theresia Bauer um das Amt der Oberbürgermeisterin folgen.