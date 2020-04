Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Corona scheint in Heidelberg vorerst auf dem Rückzug zu sein. Gestern kam erneut keine Neuinfektion hinzu. Laut Gesundheitsamt sind aktuell noch 46 Heidelberger mit dem Virus infiziert – vier Menschen weniger als am Tag zuvor. "Eine erfreuliche Entwicklung", sagt Eckart Würzner. Der Oberbürgermeister zog gestern in einer Pressekonferenz erneut Zwischenbilanz zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Heidelberg – und gab Antworten auf Fragen, wie es jetzt weitergeht.

Wie schätzt der OB die aktuelle Situation ein? Würzner ist zufrieden, wie sich die Stadt im Kampf gegen das Virus schlägt. Das hiesige System, etwa die Kontrolle von Patienten zuhause mittels "Corona-Taxis", habe sich bewährt. Durch die aktuell geringe Zahl an Infizierten sei man in der Lage, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Entwicklung zeige, dass die Kontaktbeschränkungen Sinn machten, so Würzner – auch wenn er einräumte, dass der Eingriff in die Freiheit der Menschen drastisch sei. Aber: "Wir müssen die guten Zahlen, die wir erreicht haben, weiter im Blick haben."

Wie geht es weiter in den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen? Entsprechend den Vorgaben des Landes bleiben diese nach wie vor geschlossen. Seit gestern gilt jedoch auch in Heidelberg eine erweiterte Notbetreuung von Kindern in Kitas, der Kindertagespflege, an Grund- und weiterführenden Schulen. Das heißt: Auch Kinder, deren Eltern einen Arbeitsplatz haben, an dem sie dringend erscheinen müssen, können ab sofort betreut werden. Zudem gilt das Angebot nun auch für Schüler der Klassenstufe sieben. Würzner appelliert aber an die Arbeitgeber, ihre Beschäftigten wenn möglich, auch weiterhin von zuhause arbeiten zu lassen – und mahnt zur Geduld: "Es ist nicht machbar, dass wir für jedes Kind eine erweiterte Notbetreuung anbieten können."

Die erweiterte Notbetreuung wirke sich schon jetzt aus, wie die Stadt gestern mitteilte. Sowohl im Kindergartenbereich als auch im Schulbereich würden bereits mehr Betreuungsplätze nachgefragt. Die vorhandenen Kapazitäten reichten aber derzeit noch aus. Nach Schließung infolge der Corona-Verordnungen waren bislang 70 Kinder in städtischen Kitas betreut worden, erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage.

Wann wird die Neckarwiese wieder geöffnet? Ein konkretes Datum wollte er gestern zwar nicht nennen, dennoch sagte Würzner: "Die Neckarwiese und Spielplätze sollten demnächst geöffnet werden." Spielplätze müssen laut aktueller Verordnung des Landes auch weiterhin geschlossen bleiben. Er hoffe, dass man gemeinsam mit dem Land zu einer Regelung komme, so Würzner. Denn gerade für die Kinder sei es derzeit wegen fehlender Kontaktmöglichkeiten nicht einfach. Für den Fall, dass die Spielplätze bald wieder öffnen sollten, zählt Würzner jedoch auf die Vernunft der Erwachsenen: "Wir setzten darauf, dass die Eltern sich auch dann diszipliniert verhalten."

Wann arbeitet die Lokalpolitik wieder im normalen Modus? Die gemeinderätlichen Ausschüsse und Beiräte sollen ab Ende Mai wieder tagen. Den Anfang machen die Beiräte mit dem Bezirksbeirat Rohrbach am 26. Mai. Einen Tag später, am 27. Mai, geht es auch mit den Ausschüssen weiter – zunächst mit dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Sportausschuss. Alle bis dahin geplanten Sitzungen fallen aus. Einzige Ausnahme ist der Gemeinderat, der bereits am 7. Mai zusammenkommt –allerdings nur in abgespeckter Form: Eigentlich anberaumte Tagesordnungspunkte wie der "Dynamische Masterplan" für das Patrick-Henry-Village oder die Standortentscheidung zum Ankunftszentrum für Flüchtlinge werden vorerst vertagt. Am 18. Juni wolle man dann wieder die "erste große" Gemeinderatssitzung durchführen, erklärte Würzner. Denn: "Es ist zwingend notwendig, dass wir zur Normalität zurückkehren, indem wir uns treffen."