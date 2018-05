Heidelberg. (dns) In der Bahn zum Bismarckplatz mal eben eine Whatsapp-Nachricht schreiben? In der Hauptstraße kurz eine Adresse googeln? Für Kunden von O2 oder einem der Anbieter, die das O2-Netz nutzen (etwa Base, Blau oder Fonic) ist das derzeit keine Option. Denn die "Mobilen Daten", also das Internet von Smartphones und Tablets ohne W-Lan, des Anbieters funktionieren in der Innenstadt kaum.

Schon vor zwei Wochen hat die RNZ deshalb bei dem größten deutschen Mobilfunkanbieter O2 nachgefragt. Damals hieß es, der Grund für die Störungen liege in "den derzeit stattfindenden Optimierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der technischen Zusammenführung der beiden Netze von E-Plus und O2". Dies führe leider an einzelnen Anlagen "hin und wieder" zu Service-Einschränkungen. Aber in der Regel seien diese räumlich beschränkt und von begrenzter Dauer."

Telefonica, der Mutterkonzern von O2, hat im Jahr 2014 den Konkurrenten E-Plus gekauft und damals mit dem Slogan "Zwei Netze sind stärker als eins" geworben. Demnach sollten die Nutzer von der Zusammenlegung profitieren.

Die Wahrheit sieht aber offenbar anders aus: Nach dem ersten Bericht erreichten die RNZ viele Rückmeldungen von Lesern, bei denen das Problem ebenfalls auftritt - und die Zweifel an der Erklärung der Firma aufkommen lassen. Demnach funktionieren die "Mobilen Daten" schon seit Monaten nicht richtig - und das nicht nur in der Altstadt: "Auch große Teile von Bergheim, Weststadt und Neuenheim sind betroffen", klagt ein RNZ-Online-Leser. Auch bei anderen Anbietern komme es laut Zuschriften zu Problemen. Bei O2 träten diese lediglich am späteren Abend und an Sonntagen seltener auf - möglicherweise, weil in der Altstadt dann weniger Menschen das mobile Netz nutzen.

Info: Die RNZ ruft alle Leser auf, die Probleme mit dem mobilen Internet in Heidelberg haben, sich zu melden. Schreiben Sie uns eine E-Mail an aktion@rnz.de und teilen Sie uns mit, wann und wo ihr Netz nicht funktioniert und bei welchem Anbieter sie einen Handy-Vertrag haben. Mit diesen Informationen konfrontieren wir dann gezielt die Anbieter.