Das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Heidelberg. (RNZ) Die Zeit der reinen Online-Veranstaltungen hat ein Ende: Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) erweitert ab Mittwoch, 8. Juli, sein aktuelles Programm mit kostenlosen Livestreams um mehrere sogenannte Hybridveranstaltungen. Sie finden weiterhin im Internet, aber nun auch zusätzlich in dem Kulturhaus statt.

Die Zahl der Besucher in den Räumlichkeiten der DAI-Villa unweit des Adenauerplatzes ist aufgrund der coronabedingten Hygienemaßnahmen jedoch noch stark begrenzt. Nebeneinanderliegende Sitze können nur von Personen belegt werden, die auch zu zweit kommen. Kommt jemand alleine, bleibt der zweite Stuhl leer. Bei idealer Besetzung gibt es Plätze für bis zu 98 Besucher – im schlechtesten Fall nur 49 Plätze. Wer auf jeden Fall vor Ort dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig eine Karte kaufen.

Den Auftakt nach der Corona-Pause macht am Mittwoch, 8. Juli, die Podiumsdiskussion "Aus der Baum" mit Meeresbiologin Frauke Bagusche und Agrarwissenschaftler Eike Lüdeling zum Thema Klimaschutz. Moderiert von FAZ-Redakteur Joachim Müller-Jung, sprechen sie über Erderwärmung, die gesellschaftlichen Aspekte und seine Folgen. Beginn ist um 20 Uhr.

Weiter geht es am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr mit der Migrationsforscherin Bilgin Ayata. Sie widmet sich dann dem Themenkomplex rund um "Die Grenze als Krise, die Krise als Grenze". Komponist und Dirigent Timo Jouko Herrmann und Schriftsteller Marcus Imbsweiler stellen beim "Musical Sunday" am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr Johann Sebastian Bachs "Brandenburgische Konzerte" vor. Und am Mittwoch, 29. Juli, gibt die Ladenburger Lyrikerin Carolin Callies um 20 Uhr Gedichte aus ihrem Werk "schatullen & bredouillen" zum Besten. Ab Mitte September sind wieder mehrmals wöchentlich Veranstaltungen im Haus geplant.