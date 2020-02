Von Arndt Krödel

Heidelberg. Mit dem Serienhit "Charité" über das bekannte Berliner Krankenhaus landete der TV-Produzent Nico Hofmann einen Volltreffer. Und vielleicht gibt es bald eine ähnlich spannende und beliebte Serie aus Heidelberg? "Wir suchen nach einem Ansatz, wie wir Krebsforschung filmisch erzählen können", sagte der 60-Jährige in seiner Festrede beim Neujahrsempfang des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) vor rund 150 Zuhörern. Zwei seiner Autorenteams würden gerade eine Art Praktikum beim DKFZ absolvieren – Feldforschung für Drehbuchschreiber sozusagen.

Doch bevor der gebürtige Heidelberger Hoffmann ans Rednerpult trat, erklärte DKFZ-Vorstandschef Prof. Michael Baumann in seinem Jahresbericht, wie wichtig die Krebsforschung ist. "Bis zum Ende dieses Jahrzehnts ist mit einem Anstieg der Zahl der Neuerkrankungen von momentan 500.000 auf 600.000 jährlich zu rechnen", sagte er. Als Gegenstrategie hat das Bundesforschungsministerium im vergangenen Jahr gemeinsam mit weiteren Partnern die Nationale Dekade gegen Krebs ausgerufen.

Bis zu 40 Prozent der Krebsneuerkrankungen, so Baumann, wären allein durch Primärprävention, der Vorbeugung durch Lebensstil und Impfungen, vermeidbar. Würde man Primärprävention und Früherkennung zusammen nehmen, könnten bis zu 70 Prozent aller Krebstodesfälle verhindert werden. Das DKFZ – ihm wurde von einem internationalen Gutachtergremium im letzten Herbst die Höchstnote "outstanding" verliehen – und die Deutsche Krebshilfe planen in Heidelberg ein Nationales Krebspräventionszentrum: Dieses soll alle Forschungsansätze zur Krebsprävention und eine Präventionsambulanz für Bürger zusammenführen.

Der Filmproduzent, Drehbuchautor und Geschäftsführer des Filmunternehmens Ufa, Nico Hofmann, erklärte danach in seiner Festrede anschaulich, wie man medizinische Geschichte(n) erzählt, ohne den Boden der Tatsachen zu verlassen – aber auch ohne in trockener Dokumentation zu verharren. Unter dem Titel "Medizin im Film: Die Fernsehserie ,Charité’ zwischen historischer Wahrheit und populärer Fernsehunterhaltung" plauderte der Festredner aus dem Nähkästchen filmischer Produktion. Medizin- und Arztserien zählen im deutschen Fernsehen zu den erfolgreichsten Sendungen, stellte Hofmann fest, und konnte dabei seine eigene, seit 2017 in zwei Staffeln ausgestrahlte ARD-Serie "Charité" – die dritte wird bereits gedreht – mit einschließen: Zehn bis elf Millionen Zuschauer haben jede dieser Serien über eines der bekanntesten Krankenhäuser Deutschlands gesehen.

Im Gegensatz zu anderen Filmreihen, die es mit der Realität nicht immer so genau nähmen und häufig auf ein Happy End hinausliefen, habe man bei der "Charité" darauf geachtet, medizinisch und historisch so genau wie möglich zu sein, so Hofmann. "Da sind wir schnell an unsere Grenzen gestoßen", erzählte er. Immerhin wurden fiktionale Figuren in die Handlung eingeführt, aber immer unter einer Voraussetzung: Es muss denkbar sein, dass diese genau so gehandelt hätten wie es in der Serie dargestellt wird. Bei vielen Fernsehzuschauern habe sich die Sicht auf die Medizin durch die Serie komplett verändert. "Der Imagegewinn für die ‚Charité’ war enorm", weiß der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Produzent. Dass hier aber nicht nur die Geschichte der "Charité", sondern auch die Berlins und Deutschlands erzählt wird, hob Karl Max Einhäupl, bis 2019 Chef der Klinik, in einem Einspieler hervor.

In einem Punkt folgte man übrigens nicht dem Wahrheitsanspruch, wie Nico Hofmann verriet: Nichts wurde in Berlin gedreht – in Prag waren nicht nur die Produktionsbedingungen günstiger, die tschechische Hauptstadt sieht auch viel mehr nach dem historischen Berlin aus als das heute real existierende Berlin. Es ist also alles andere als sicher, dass eine Serie über das Heidelberger DKFZ auch in Heidelberg gedreht würde.