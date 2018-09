Heidelberg-Bahnstadt. (au) Heidelberg bekommt ab dem 2. Oktober sein erstes klassisches Pop-up-Restaurant, das für rund vier Monate im ehemaligen Bahnbetriebswerk gastieren wird. In Berlin und anderen Großstädten gehören die Restaurants auf Zeit an außergewöhnlichen Orten mittlerweile fest zur Gastro-Szene. "Heidelberg ist jetzt auch bereit für ungewöhnliche, gastronomische Erlebnisse", sagt Mitinitiator Swen Schmidt. Die Heidelberger Klientel sei aufgeschlossen für Neues. Er betreibt bereits mit drei weiteren Geschäftsführern das "Neo" in der Bahnstadt sowie das Palais Prinz Carl am Kornmarkt.

Für den Beginn haben die Gastronomen einen Veranstaltungsort gewählt, der erst vor Kurzem zu neuem Leben erweckt wurde. Am Rande der Bahnstadt schufen Architekten aus den ehemaligen Werkstätten des maroden Bahnbetriebswerks der 20er Jahre ein multifunktionelles Highlight der Industriekultur. "Diese urbane Location ist perfekt für unsere Inszenierung und unsere kulinarische Geschichte", so Schmidt.

Die Gäste erwartet ein Vier-Gänge-Menü plus als Fisch/Fleisch-Variante oder vegetarisch. Passend zum rauen Look des Gastraumes mit auffälligen Design-Elementen und tropischen Pflanzen präsentiert sich eine kleine Bar. Die Einfachheit der Toiletten oder des Außengeländes ist gewollt: "Das macht das Wesen eines Pop-ups aus: das Exklusive für kurze Zeit, aber auch das Reduzierte und Unkonventionelle."

Mit visuellen und audiovisuellen Effekten passend zu den einzelnen Gängen des Menüs sollen die Gäste in eine Geschichte entführt werden. Ein DJ sorgt aus der Küchentheke heraus für den passenden Sound. Für das Erlebnis im Restaurant "Stories" stehen pro Monat verschiedene Termine zur Verfügung, die online gebucht werden können. Für Firmen-Weihnachtsfeiern gibt es weitere Termine. Zwei separate "Dining Boxes", die mit einer schalldichten Glasscheibe getrennt sind, eignen sich für exklusive Gruppen.

Für Swen Schmidt und seine Kollegen ist die temporäre Station im Bahnbetriebswerk nur der Anfang einer kulinarischen Geschichte, die sich nach seinen Worten an weiteren, besonderen Orten in der Region immer wieder neu erfinden wird: "Immer anders, immer spannend, so, wie es urbane Foodies lieben."

Info: Am Bahnbetriebswerk 5; buchbar über www.stories-popup-kitchen.de