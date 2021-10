Von Johanna Kober

Heidelberg. Kinder für historische Ereignisse begeistern? Häufig ist das keine leichte Aufgabe. Doch die Autorin Anette Huesmann hat sich genau das mit ihrem neuen Bilderbuch "Das Heidelberger Schlossgespenst" zur Aufgabe gemacht. "Mein Ziel war es, Kindern zu zeigen, wieso das Schloss aussieht, wie es heute aussieht", berichtet die Schriftstellerin.

Auf der Reise des Schlossgespensts Tusnelda und ihres "Gespensterfledermausfreunds" Kuno nimmt die Autorin die kleinen Leserinnen und Leser mit durch die letzten 300 Jahre und spannt einen leicht zugänglichen Bogen von vergangenem Geschehen hin zur Gegenwart. Die zwei heimlichen Schlossbewohner schließen eine Freundschaft mit der wohl bekanntesten historischen Bewohnerin des Schlosses, Prinzessin Liselotte von der Pfalz. Nach einigen Jahren wird die junge Frau jedoch in Frankreich verheiratet und das Schloss wegen des Pfälzischen Erbfolgekrieges zerstört, sodass "die Dächer löchrig wie alte Socken werden", heißt es im Buch.

Autorin Anette Huesmann. Foto: RNZ

Tusnelda verliert zunehmend ihre Lebensfreude. Sie vermisst fröhliche Quatschwörter wie "Firlefanz" und "Rompompel", über die sie sich stets mit ihrer Freundin amüsiert hat. Das Schlossgespenst hat auch an Liselottes Briefen keinen Spaß mehr, denn diese kennt sie nach mehreren hundert Jahren auswendig. Tatsächlich hat die Prinzessin schätzungsweise rund 60.000 Briefe im Laufe ihres Lebens an deutsche Verwandte verfasst, welche Anette Huesmann in ihrem Buch spielerisch aufgreift. Eines Tages stellt das kleine Gespenst fest, dass dem alten Schloss wieder Leben eingehaucht wurde. Kinder aus der ganzen Welt bringen ihr unbekannte Wörter mit, an denen sie noch größere Freude hat.

Erzählt wird die Geschichte mit einem simplen Wortschatz und klarer Satzstruktur, wodurch das Buch für Drei- bis Fünfjährige besonders empfehlenswert ist. Die Dozentin für kreatives Schreiben wollte mit dem Buch "bei Kindern die Freude an Sprache wecken", sagt sie, und gleichzeitig dem Schloss, das ihre Fantasie erwachen lässt, eine Bühne bieten. "Jeden Tag, wenn ich über die Brücke gefahren bin, sah das Schloss wieder anders aus und hat eine andere Stimmung ausgestrahlt – und jedes Mal hat es mich aufs Neue inspiriert", schwärmt Huesmann. Diese wechselnde Atmosphäre und die veränderte Rolle des Schlosses werden mit Hilfe der bunten Aquarellbilder von Tatiana Hornickel lebhaft skizziert. Das prunkvolle Schloss zu Zeiten König Ludwig XIV. und das zerstörte Gemäuer während des Erbfolgekrieges mit dem anschließenden Blitzeinschlag werden eindrucksvoll abgebildet. Auch die neu entdeckte Kulisse für Romantiker kommt dabei nicht zu kurz.

Dieses Bilderbuch bereitet Geschichte kreativ auf. Gleichzeitig entsteht eine Berührung mit Sprache und neuen Kulturen, die die Kraft haben kann, Kinder für eine Welt voll Abenteuer und Magie zu begeistern.

Info: "Das Heidelberger Schlossgespenst" von Anette Huesmann mit Illustrationen von Tatiana Hornickel ist für 16,99 Euro erhältlich bei Schmitt & Hahn Heidelberg.