Für Fahrten innerhalb eines Stadtteils oder für vier Station soll es künftig ein Kurzstreckenticket in Heidelberg geben. Foto: Peter Dorn

Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Stadt soll ein neues Kurzstreckenticket für Busse und Straßenbahnen erhalten: Die Stadträte im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss favorisieren dafür einstimmig ein Modell, bei dem die Nutzer mit dem Ticket für 1,70 Euro bis zu vier Haltestellen weit fahren können. Außerdem soll es für Fahrten innerhalb eines Stadtteils gelten. Gleichzeitig soll das City-Ticket, das innerhalb des Haltestellen-Dreiecks Karlstorbahnhof, Hauptbahnhof und Brückenstraße gilt, abgeschafft werden. Bislang müssen Nutzer 2,60 Euro für einen Fahrschein zahlen - egal wie weit sie damit fahren. Die Verluste, die durch das neue Ticket entstehen, muss die Stadt ausgleichen: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der für die Tarife zuständig ist, rechnet mit zusätzlichen Kosten von 224.000 Euro pro Jahr.

"Auch Menschen ohne Smartphone müssen vom Angebot eines Kurzstreckentarifs profitieren können", erklärten die Grünen, als sie das entsprechende Fahrkartenmodell beantragten. Insbesondere für Bewohner in den Bergstadtteilen und für ältere Menschen sei das Angebot wichtig. "Für kurze Strecken betrachtet ist eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum regulären Fahrpreis in Relation zur Beförderungsstrecke sehr teuer", meint auch die SPD, die das Ticket ebenfalls beantragt hat. Mit der Einführung des Tickets wolle man diesem Effekt entgegenwirken. Alternativ wäre auch ein zeitbasiertes Kurzstreckenticket, das 15 Minuten lang gilt, in Frage gekommen.

Nach Berechnungen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) würden die Nutzerzahlen - und damit die Mindereinnahmen - bei einem stadtteilweiten Ticket nur marginal steigen im Vergleich zum haltestellenbezogenen Ticket. Das liege daran, dass derzeit innerhalb der Stadtteile nur sechs Prozent der Fahrten über den Bereich von vier Haltestellen hinausgingen. Wenn der City-Tarif entfällt, rechnet der VRN mit einem Nutzerpotenzial von rund 905.000 Fahrgästen. "218.000 Fahrgäste wären Fahrgäste, die bereits City-Tarifkunden waren, und rund 46.000 Fahrgäste könnten neu hinzugewonnen werden", heißt es in der Verwaltungsvorlage.

"Ein wesentlicher Nachteil eines zusätzlichen stadtteilbezogenen Kurzstreckentickets ist die eindeutige Abgrenzung des Geltungsbereichs", heißt es in der Vorlage weiter. Dies führe zu einem höheren Aufwand in der Kommunikation mit den Fahrgästen, aber auch für das Fahr- und Prüfpersonal. Außerdem müssten die Fahrscheinautomaten umprogrammiert werden. "Aus Sicht der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kann der Vertrieb nur so funktionieren, dass zwei separate Produkte angeboten werden", heißt es in der Vorlage weiter. Für die Kombination von Kurzstreckenticket und stadtteilbezogenem Ticket würde die Umstellung rund 60.000 Euro bei der RNV kosten, hinzu kämen noch die Kosten des Busverkehrs Rhein-Neckar, der ebenfalls betroffen wäre.

Im Ausschuss beantragte die CDU zunächst, dass das neue Ticket zunächst in den Bergstadtteilen Ziegelhausen und Boxberg/Emmertsgrund ein Jahr lang getestet werden sollte. Weil dort die Haltestellen weiter auseinanderlägen, könne man besser untersuchen, wie das neue Angebot angenommen werde. "Ich würde das Projekt auch gerne mal abschließen", wandte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner gegen eine Pilotphase. Man brauche eine zeitnahe Lösung, da man schon lange über das Ticket diskutiere. "Ich finde es nicht richtig, das Ticket vorerst nur in den Bergstadtteilen zu testen", sagte Peter Holschuh (Grüne). Auch in der Ebene würden die Menschen auf das Angebot warten.

Der Antrag wurde schließlich nicht abgestimmt, weil im Haushalt bereits 250.000 Euro für das neue Ticket eingestellt sind. Damit sind die Zusatzkosten von 224.000 Euro, die durch das Kurzstreckenticket entstehen, gedeckt. Wie viel die Umstellung der Automaten kostet, soll der VRN nun noch bis zum Gemeinderat am 28. März in Erfahrung bringen. Doch das Budget dürfte ausreichen: Weil das Ticket frühestens im Juni eingeführt werden kann, minimieren sich die laufenden Kosten, und die Zusatzkosten für die Umstellung könnten so gedeckt werden.