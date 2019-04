Heidelberg. (RNZ) In der Eppelheimer Straße in der Bahnstadt, zwischen dem Kino und der Czernybrücke, plant die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier den Bau eines neuen Fitnesscenters. Der Gemeinderat stimmte in seiner letzten Sitzung dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Projekt einstimmig zu.

Als nächster Schritt steht die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs an. Behörden werden parallel um Stellungnahmen zum Entwurf gebeten; erst unlängst hatte der neue Gestaltungsbeirat in seiner ersten Sitzung Korrekturen an der Fassade angemahnt.