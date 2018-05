Seit 1935 gibt es die Firma Kraus - vorher Rothschild - in der Hauptstraße. Im Frühherbst wird der Name endgültig verschwinden. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. 83 Jahre hieß das markante Jugendstilgebäude in Bestlage der Hauptstraße schlicht "Kraus". Das wird sich bald ändern. Denn seit Beginn der Woche wird das Textilkaufhaus groß umgebaut, im Moment ist die zweite Etage eine einzige Baustelle. Wenn Anfang Oktober fünf Millionen Euro verbaut sind, wird es nicht wiederzuerkennen sein - und bekommt dann auch einen neuen Namen, wie der Geschäftsführer der Darmstädter Mutterfirma, Moritz Koch, der RNZ verriet. Es wird dann so heißen wie alle drei Textilhäuser in der Region: Henschel. Die Umbenennung will Koch "nicht überbewerten": "Es ist ja nur der Name, der sich ändert."

Die Vorteile überwiegen für Koch: Das Marketing wird einfacher, wenn man einen gemeinsamen Auftritt hat und nicht ständig unterschiedliche Prospekte drucken muss. Und Koch hofft, dass sich Henschel in der Region als Marke für Modekompetenz etabliert. Das "Henschel-H" taucht bereits jetzt schon bei Kraus auf den Kleiderbügeln auf. Und Koch wünscht sich auch, dass mit dem neuen Namen auch ein Umdenken gerade bei jüngeren Kunden angestoßen wird: Kraus soll mehr sein als Anzüge. Und man will endgültig das Image des soliden, aber doch etwas angestaubten Modehauses ablegen.

Hintergrund Mode-Kraus 1893 eröffnet Emanuel Rothschild - die jüdische Familie stammt ursprünglich aus Michelstadt - Kaufhäuser in Heidelberg und Darmstadt. 1914 wird der Neubau in der Hauptstraße 39-43 bezogen. In der NS-Zeit müssen die Rothschilds ihre Häuser verkaufen - in Darmstadt und am Stammsitz Michelstadt an Erich Henschel von der neugegründeten Firma Henschel und Ropertz, in Heidelberg an Aloys Kraus. Dabei handelt es sich nicht um eine dreiste "Arisierung"; die Familie, die in die USA auswanderte, blieb den neuen Eigentümern freundschaftlich verbunden - und im Übrigen Besitzer der Immobilien. Nach dem Krieg besetzten US-Truppen das Haus und richteten einen Armee-Supermarkt ein, erst 1955 erhielt Kraus das Gebäude zurück. 1959 wurde dort die erste Rolltreppe Heidelbergs eingebaut, 1970 entstand die Passage, die 2004 wieder verschwand und Verkaufsfläche wurde (dabei wurde der S.Oliver-Laden abgetrennt). 1976 übernahm Henschel und Ropertz Mode-Kraus. Seit 2013 heißt die Firma, die weiterhin einer Familie gehört, nur noch Henschel. (hö)

Auch deswegen wird groß investiert, ganze Abteilungen ziehen um: So gehen die Herren in den zweiten Stock, die Damen in den ersten. Im Erdgeschoss wird der "S.Oliver"-Laden, der in knapp einem Monat schließt, wieder Kraus/Henschel zugeschlagen werden. Ähnlich wie in Darmstadt - dort heißt es "Gegenüber" - gibt es dort eine neue Abteilung mit separatem Eingang, die vor allem jugendlicher Damenmode gewidmet ist. Ganz generell wollen sich Koch und der Geschäftsführer des Heidelberger Hauses, Benjamin Göbel, auf Mode und Oberbekleidung mit vielen neuen Marken konzentrieren. Deswegen schrumpft das Wäschesortiment drastisch, Outdoor-Ausstattung gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr: "Wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft, gerade auch, um konkurrenzfähig zu Mannheim zu sein", sagt Koch.

Am Ende soll Heidelberg so aufgestellt sein wie Henschel-Darmstadt - dort unangefochten das erste Haus am Platz. Aber auch nach dem Umbau wird Heidelberg trotz der von "S.Oliver" dazugewonnenen 700 Quadratmeter mit dann 5000 Quadratmetern kleiner sein als die südhessische Mutter (8500 Quadratmeter) - für Koch ist aber viel wichtiger, dass sich mit der Millioneninvestition seine Firma zum Einzelhandelsstandort Heidelberg bekennt.

Trotz "Esprit"- und "S.Oliver"-Schließung ist sich Koch sicher: "Die Stadt ist sehr attraktiv, die Hauptstraße hat eine hohe Kundenfrequenz. Ich glaube nicht, dass da ein Laden lange leer steht." Ist für ihn das Internet eine Gefahr uns im Einzelhandel ergeben sich große Chancen. Alles wird immer einförmiger. Das langweilt viele Kunden. Und die sind bei uns willkommen!"