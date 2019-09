Heidelberg. (RNZ/mare) Die Mieten in Heidelberg sind gegenüber 2017 um durchschnittlich 6,8 Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis des neuen Mietspiegels, der am 1. Oktober in Kraft treten wird, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die durchschnittliche Mietspiegel-Miete in Heidelberg beträgt demnach nun 9,14 Euro pro Quadratmeter gegenüber 8,56 Euro pro Quadratmeter vor zwei Jahren. Zuletzt hatten sich die Nettokaltmieten in Heidelberg von 2015 bis 2017 um 1,9 Prozent erhöht. Damit ist die Entwicklung in Heidelberg eine ähnliche wie in anderen Städten wie beispielsweise Freiburg (+ 3,7 Prozent), Mannheim (+ 9,4 Prozent) und Stuttgart (+ 7,2 Prozent).

Hintergrund Mietspiegel Heidelberg Der Mietspiegel ist die anerkannte Grundlage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Vermieter, Mieter und Gerichte, die sich mit Mietangelegenheiten befassen. Mietspiegel kommen hauptsächlich zur Anwendung, wenn ein Vermieter die Miete erhöhen möchte oder ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden soll. Zur Erhebung des Mietspiegels [+] Lesen Sie mehr Mietspiegel Heidelberg Der Mietspiegel ist die anerkannte Grundlage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Vermieter, Mieter und Gerichte, die sich mit Mietangelegenheiten befassen. Mietspiegel kommen hauptsächlich zur Anwendung, wenn ein Vermieter die Miete erhöhen möchte oder ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden soll. Zur Erhebung des Mietspiegels hat die Stadt Heidelberg Mieterinnen und Mieter aus allen Stadtteilen befragt – insgesamt 1.915 telefonische und webbasierte Befragungen wurden ausgewertet. Der neue Mietspiegel ist der elfte für Heidelberg seit 1998. Er wird alle zwei Jahre erstellt – entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird er abwechselnd ganz neu erhoben beziehungsweise auf Basis des Verbraucherpreisindex fortgeschrieben. Der neue Mietspiegel gilt bis zum 30. September 2021 und ist wieder ein qualifizierter Mietspiegel. Das bedeutet, dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde und ihm sowohl der Verband auf Vermieterseite als auch der Mieterverein zugestimmt haben. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Mietspiegel werden von Verbänden und Gerichten sehr positiv beurteilt. Sein Zustandekommen wurde von einem fach- und sachkundigen Beirat begleitet.

[-] Weniger anzeigen

„Die Entwicklung der Nettokaltmieten in Heidelberg ist zum einen der aktuellen Konjunktur und den zahlreichen Neubauprojekten geschuldet", sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Die Baukosten seien rasant gestiegen, das spiegele sich auch in den Mieten wider. Aber auch die Bevölkerungsentwicklung spiele eine große Rolle: "Heidelberg ist als Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsort attraktiv, entsprechend gibt es eine große Nachfrage nach Wohnungen."

Um dem wachsenden Bedarf nachhaltig zu begegnen, hat die Stadt das Handlungsprogramm Wohnen aufgestellt. Ziel ist es, ausreichend Wohnraum für Menschen aller Einkommensgruppen zu schaffen. Darunter fallen Projekte wie die Konversionsflächen in der Südstadt oder das Hospital-Gelände, auf denen insgesamt Tausende neue Wohnungen entstehen. Sie sollen für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich bleiben.

So wird der Mietpreis errechnet: Wohnungsgröße und Gebäude-Baujahr ergeben einen Basismietpreis. Je nach Lage kommt dann gegebenenfalls ein Zuschlag dazu – in Neuenheim-Ost plus 43 Prozent, in Wieblingen plus 17 Prozent und in den Bergstadtteilen Boxberg und Emmertsgrund 0 Prozent. Zuletzt wird die Ausstattung der Wohnung wie Einbauküche (+ 15 Prozent), Fußbodenheizung (+ 13 Prozent) oder Lage (m Erdgeschoss = - 2 Prozent) miteingerechnet.

Info: Der Mietspiegel 2019 ist ab dem 1. Oktober hier sowie als Broschüre erhältlich. Zusätzlich stellt die Stadt hier den Mietspiegelrechner zur Verfügung, der die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete vereinfacht - auch per Smartphone oder Tablet.