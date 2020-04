Von Ute Teubner

Heidelberg. Punkt 17 Uhr gibt Isabel Steinbach den ersten Einsatz. Das ist das Kommando: Ringsum werden Liegestühle ausgeklappt, Gartenmöbel in Beschlag genommen, Terrassenstühle zurechtgerückt. Ein freundlicher Blick in die kleine Runde, ein kurzes Kopfnicken – dann ein sanfter Bogenstrich, dem weitere quicklebendige folgen. Triller, Pizzicati. Spätestens jetzt hat es sich auch die junge Familie von gegenüber auf ihrer Picknickdecke gemütlich gemacht. Sogar das Kleinkind lauscht andächtig.

Woche um Woche musiziert die aus Bretten stammende Violinistin nun schon ganz exklusiv für ihre Balkon- und Gartennachbarn in der Bergstraße. Und das mit einer Leidenschaft, die sie ansonsten auf der großen Bühne versprüht. Zu diesen samstäglichen Klassik-Kurzkonzerten lädt sie regelmäßig befreundete Musiker ein, allesamt Profis, die ebenso unter der aktuellen Situation leiden wie sie. "Die berufliche Zukunft ist für uns Musiker in der Corona-Zeit weiterhin gänzlich ungewiss. Wir Freiberufler sind ja alle auf unabsehbare Zeit im konzertierenden Bereich zwangsläufig arbeitslos geworden", erklärt Isabel Steinbach, die sich auf mittlerweile 35 abgesagte Konzerte bis Jahresende einstellen muss. "Und das sind nur die fest zugesagten Auftritte."

Doch den Künstlern fehlen nicht nur die Einnahmen, von denen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. "Es fehlen uns auch konkrete Ziele, auf die wir unser musikalisches Schaffen ausrichten", betont Steinbach. "Wir haben keinerlei Perspektive, keinerlei Planbarkeit, das ist das wirklich Schlimme!" In diesem Jahr, das musikalisch betrachtet ein Beethoven-Jahr hätte werden sollen, stünden eigentlich noch fünf höchst anspruchsvolle Violinsonaten des großen Komponisten auf der Agenda der Geigerin. "Aber soll ich die überhaupt üben, wenn ich am Ende gar nicht auftrete?"

Und: Es fehlt nicht zuletzt die Interaktion mit dem Publikum. Der Applaus. "Auf all dies zu verzichten, ist für einen Künstler schon hart", gibt Isabel Steinbach offen zu. Eine Situation, mit der sich die quirlige Musikerin erst gar nicht abfinden wollte. Im Zuge der "neuen Freiheit", wie sie es ironisch nennt, sei nun Kreativität gefragt – Zeit für "Corona-Kurzkonzerte" in der Bergstraße also. Not macht erfinderisch.

Die Idee: Wöchentliche Minikonzerte solo oder gemeinsam mit Musikerkollegen vom heimischen Balkon oder Garten aus – für die Bergstraßen-Nachbarschaft und für sich selbst, wobei die Abstandsregeln natürlich eingehalten werden. Ohne Honorar und in Solidarität mit allen Musikern weltweit, deren berufliche Zukunft noch lange Zeit unklar sein wird. Ein "Statement" in diesen Zeiten. Frei nach dem Sprichwort: Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen kann, muss der Prophet eben zum Berg kommen.

"Wir wollen einfach Musik zusammen machen und die Freude hieran weitergeben", sagt Isabel Steinbach. "Wenn eine positive Resonanz kommt, ist das sehr schön!" Die ließ denn in der Tat nicht lange auf sich warten – schließlich fehlen nicht nur den Musikern das Publikum, sondern auch dem potenziellen Publikum die Konzerte. Für die Anwohner sind die Kurzkonzerte der "Bergstraßen-Geigerin" daher längst "das Highlight der Woche". Isabel Steinbach freut sich: "Über die Gartenkonzerte habe ich – wenn auch auf Distanz – viele nette Menschen in den letzten Wochen kennengelernt." Die Resonanz der Nachbarn sei überwältigend.

So auch am Samstag, als Miniaturen von Dvorák, ein Streichtrio von Tanejew und ein Menuett von Beethoven auf der idyllischen "Gartenbühne" aufgeführt wurden. Ein rundum gelungenes Open-Air-Konzert unter strahlend blauem Himmel, das die Zuhörer auf ihren Terrassen und Balkonen für 45 Minuten den eingeschränkten Alltag vergessen ließ. Dass dabei der Wind die Notenblätter mehrfach vom Pult fegte und den Notenständer einmal sogar ins Blumenbeet beförderte, war Nebensache. Im Mittelpunkt standen die beiden Violinistinnen Isabel Steinbach und ihre Schwester Regina Steinbach, die schon seit frühester Kindheit zusammen konzertieren, sowie die Neustädter Bratschistin Birgit Dorndorf. Das Trio durfte nicht ohne zwei Zugaben abtreten. Und am Ende verklang das Konzert unter dem rauschenden Beifall der begeisterten Nachbarn.