Von Klaus Welzel

Heidelberg. Ende gut, alles gut? Vermutlich. Am heutigen 1. April kann sich das Heidelberger Universitätsklinikum über eine neue Vorstandsspitze freuen. Der neue Chef heißt Ingo Autenrieth, die neue Kaufmännische Direktorin Katrin Erk. Und beide werden mit Lobpreisungen ausgestattet nach Heidelberg geschickt.

Nach vier Amtszeiten als Dekan der Medizinischen Fakultät an der Universität Tübingen lassen die dortigen Kollegen Autenrieth nur ungern ziehen. So sieht Klinikchef Michael Bamberg anlässlich des Abschieds in Autenrieth einen Dekan, der in dieser Funktion seit 2006 "intensiv an der erfolgreichen Exzellenzstrategie der Universität beteiligt" war. "Hervorragend und hocheffizient" habe Autenrieth die Fakultät geführt. Nicht weniger enthusiastisch das Lob von Gabriele Sonntag, der Kaufmännischen Direktorin des Tübinger Universitätsklinikums: "Ich danke Ingo Autenrieth für die gute Zusammenarbeit und enge Kooperation zwischen Fakultät und Klinikum. Seine brillanten Ideen und Visionen werden Heidelberg voranbringen. Die Universitätsklinika in Baden-Württemberg arbeiten sehr eng zusammen. Daher freuen wir uns auf den weiteren Austausch."

Den wird Autenrieth (57) gebrauchen können, denn in Heidelberg hat das Desaster um den unfertigen Bluttest einen großen Flurschaden hinterlassen. Zwar hat Matthias Karck als Interimschef seit November wieder Ruhe in das Haus gebracht, doch der Reformbedarf ist groß. Der Chef der Heidelberger Herzchirurgie löste in schwieriger Zeit die vormalige Leitende Ärztliche Direktorin Annette Grüters-Kieslich ab, die zum einen nicht in der Lage gewesen war, die Schummel-PR um den Bluttest, der angeblich zuverlässig Brustkrebs feststellen kann, zu verhindern. Zum anderen legte sie ein katastrophales Krisenmanagement an den Tag, weshalb sie der Aufsichtsrat nach und nach entmachtete. Sie ging zum 31. Oktober 2019 im Zorn, schickte noch ein Zeitungs-Interview mit Vorwürfen hinterher – so wie sie es schon einmal nach ihrer Zeit an der Berliner Charité getan hatte.

Es lag an Matthias Karck, den Übergang zu Autenrieth zu gestalten, nötige Entscheidungen aufs Gleis zu bringen. Der größte Aufgabenberg folgt jedoch erst noch. Einerseits gilt es, künftig wissenschaftliches Fehlverhalten auszuschließen. Andererseits müssen aber wirkliche bahnbrechende Entdeckungen und Entwicklungen auch vermarktet werden können – und das mit geeigneten Investoren. So lag einer der Hauptkritikpunkte im Bluttest-Skandal am Vorgehen von Erfinder Christof Sohn, der die "Weltsensation" via Bild-Zeitung verkündete, zudem war mit Jürgen Harder ein Mann aus der Immobilienbranche mit im Boot – also ein Fachfremder. Die vollkommen überzogene Pressemitteilung - "Marktreife noch in diesem Jahr" – ging wiederum auf das Konto von Klinikumsvorstand und Öffentlichkeitsarbeit.

Hinzu kommen finanzielle Sorgen: Das Klinikum in Heppenheim, eine Tochter des Heidelberger Uniklinikums, steckt tief in den roten Zahlen. Zudem muss das neue Herzzentrum finanziert werden, das durch die Hopp-Stiftung zwar mit 100 Millionen Euro bezuschusst werden soll, die gleiche Summe müsste dann aber auch das Klinikum aufbringen. Wie das zu stemmen sein soll, weiß derzeit niemand. Auf die rote Null aus dem Jahr 2018 folgen ganz sicher schwerwiegende finanzielle Bürden.

Viele Baustellen also für Ingo Autenrieth, der zum Amtsantritt in einer Stellungnahme erst einmal lobt: "Das Universitätsklinikum Heidelberg betreibt eine erstklassige Patientenversorgung und setzt aktuell in der Krise Maßstäbe." Er verspricht aber auch: "Die Erkenntnisse und Lehren aus dem schwierigen Jahr 2019 werden wir nicht aus dem Auge verlieren. Die Aufarbeitung der Thematik ,Bluttest’ geht weiter, Strukturen und Prozesse werden wir qualitätsgesichert optimieren."

Dabei helfen wird ihm die künftige Kaufmännische Direktorin, Katrin Erk (50). Sie kommt vom Uniklinikum Dresden, wo sie seit Juni 2019 Kaufmännische Direktorin war. In der Region ist sie eine alte Bekannte, von 2006 bis 2019 war sie Kaufmännischer Vorstand am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) – bei ihrem Abschied erhielt die Wirtschaftsingenieurin ähnliche aufbauende Lobesworte wie Autenrieth in Tübingen.

Ein guter Neubeginn. Das hiesige Klinikum hätte ihn jedenfalls nach dieser schweren Zeit verdient.