Von Holger Buchwald

Heidelberg. Große Hoffnungen setzen die städtischen Verkehrsplaner in die neue Rad- und Fußgängerbrücke über den Neckar. Östlich des Wieblinger Wehrstegs soll sie von Bergheim über den Fluss ins Neuenheimer Feld führen, mit Anschluss an die Radschnellwege nach Mannheim, Schwetzingen und ins Zentrum Heidelbergs. Sie ist nicht nur ein wichtiger Beitrag für die Verkehrswende, sie könnte auch die stark frequentierte Mittermaierstraße und die Ernst-Walz-Brücke entlasten. Doch bis sie fertig ist, müssen sich die Heidelberger noch gedulden. Frühestens im nächsten Jahr kann das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Unterdessen unterrichtete Bürgermeister Jürgen Odszuck die Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am Dienstag darüber, dass sich allein die Planungskosten für den Neubau von 1,5 auf drei Millionen Euro verteuern werden. Die Gesamtkosten für das Bauwerk inklusive der Anschlüsse am Bergheimer und Neuenheimer Ufer wurden zuletzt auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Das Ingenieurbüro Schlaich-Bergermann war erfolgreich aus dem zweistufigen Planungswettbewerb hervorgegangen. Aktuell wird der Vorentwurf optimiert. Dabei stellte sich heraus, dass viel umfangreichere Begleituntersuchungen notwendig sind als ursprünglich gedacht. Ein wichtiger Grund für die steigenden Kosten ist die vorgezogene Umweltverträglichkeitsprüfung, die für das Planfeststellungsverfahren notwendig ist. Aber auch die Untersuchung des Baugrundes mit Bohrungen von Schiffen aus oder Umplanungen wegen des benachbarten Wehrs, das bei notwendigen Instandsetzungsarbeiten erreichbar bleiben muss, sind sehr aufwendig. Wegen der allgemein steigenden Baukosten geht die Stadt überdies auch von höheren Honoraransprüchen der Ingenieure aus.

Einstimmig segneten die Mitglieder im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss die Mehrkosten für die Planungen ab. Tiefbauamtsleiter Klaus-Peter Hofbauer erklärte unterdessen, wie die Rad- und Fußwege an beiden Neckarufern angebunden werden sollen. Von der Bahnstadt geht es über die geplante Gneisenaubrücke über die Bahngleise und weiter in vier Metern Höhe über die Ochsenkopfwiese und schließlich auf die Neckarbrücke. Die Rampen zum Beispiel in Richtung Mannheimer Straße seien auch barrierefrei, verspricht Hofbauer. Die meisten hätten eine Steigung von unter drei Prozent, die zum Gneisenauplatz an der Gneisenaustraße etwa fünf Prozent.

Zur Frage, wann die Brücke endlich steht, konnte sich Baubürgermeister Odszuck noch nicht äußern. Er und Hofbauer hoffen, dass das Planfeststellungsverfahren im nächsten Jahr beginnen kann. "In einem Jahr stehen wir wieder hier und beantragen dann die Zustimmung zum Planfeststellungsverfahren mit einem Entwurf, der hoffentlich bis dahin feststeht", so Hofbauer. "Wie lange das Verfahren dann dauern wird, dazu wage ich aber keine Prognose", so Odszuck. Schon seit fast zehn Jahren wird in Heidelberg über diese Brücke diskutiert. Die Machbarkeitsstudie zu dem neuen Bauwerk wurde bereits im Jahr 2017 in Auftrag gegeben.