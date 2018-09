Die neue Heidelberger Großsporthalle wird an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen, um den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus werden die Basketballer der MLP Academics und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die Halle nutzen. Auch kulturelle Veranstaltungen sind geplant, insgesamtwerden 5000 Zuschauer in die Halle passen. Baubeginn ist im September 2018, die Fertigstellung und die Übergabe ist für Dezember 2019 geplant. Bauherr ist die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), die schon das städtische Theater saniert hat.

In der Halle sollen variable Tribünenanlagen Spielfelder in verschiedenen Abmessungen ermöglichen. Bei Basketballspielen wird es deshalb 5000 Plätze geben, unterteilt in 2884 Sitz- und 2116 Stehplätze. Bei Handballspielen sind es insgesamt 4134 Plätze, unterteilt in 2658 Sitz- und 1476 Stehplätze. Außerdem wird es einen Business-Bereich für 250 Besucher, sechs Logen und 140 Business-Sitzplätze geben. In der Halle wird es neben vier Vereinsumkleiden auch zwei Umkleiden für die Profis geben. (tt)

