Von Micha Hörnle

Heidelberg. Falsche Polizisten, die vor Einbrechern warnen - das war gestern. Neu sind falsche Polizisten, die mit genauso falschen Staatsanwälten zusammenarbeiten und die Bürger um einige Zehntausend Euro erleichtern wollen. Am Mittwoch wandte sich ein Leser aus Kirchheim an die Stadtredaktion und schilderte seinen Fall.

Und tatsächlich: Als die RNZ beim Polizeipräsidium Mannheim nachfragte, kam heraus, dass weitere sechs Heidelberger - sie wohnen alle im Süden der Stadt - von einem angeblichen Beamten angerufen worden waren, weil gegen sie angeblich ein Haftbefehl vorliege. Aber niemand fiel auf diese offenbar neue Betrugsmasche herein.

Gerhard S. aus Kirchheim berichtete ausführlich, was ihm passierte. Da klingelte am Mittwoch um 11.20 Uhr das Telefon, und ein gewisser "Bernd Spießinger" vom Polizeirevier Mitte meldete sich - getarnt mit der korrekten Rufnummernanzeige 991700. Er teilte S. mit, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Er empfahl ihm, deswegen Kontakt mit der Wuppertaler Behörde aufzunehmen, und nannte ihm das Aktenzeichen und die Rufnummer.

Als S. dort anrief, meldete sich eine Dame mit "Staatsanwaltschaft Wuppertal" und stellte ihn direkt zu einem "Dr. Schwarz" durch. Der fragte den Heidelberger, ob er eine Firma namens Seplex kenne, deren Geschäfte mit Geldwäsche und Kinderpornografie aufgeflogen seien. S. sei als Eigentümer vermerkt - deswegen lägen von den Generalstaatsanwaltschaften in Spanien und Griechenland Haftbefehle vor.

Der Kirchheimer konnte sich keinen Reim drauf machen, bis "Dr. Schwarz" fragte, ob er im Ausland mal seinen Namen, zum Beispiel bei Anmeldungen oder Kartenzahlungen hinterlassen habe. Weiter gab der angebliche Jurist an, dass er von der Unschuld von Gerhard S. überzeugt sei, er wolle der Heidelberger Polizei Bescheid geben, den Haftbefehl nicht zu vollstrecken. Er müsse zuvor aber noch mit dem zuständigen Richter sprechen und werde gleich noch einmal zurückrufen. So lange solle Gerhard S. Stillschweigen bewahren.

Gleich darauf rief der Heidelberger beim Polizeirevier Mitte an, aber dort gab es keinen Bernd Spießinger, und der Beamte sagte, dass der Anruf seines angeblichen Kollegen nur vorgetäuscht war. Jetzt wusste S. Bescheid, als sich "Staatsanwalt Dr. Schwarz" wieder meldete: Der Haftbefehl sei ausgesetzt, allerdings müsse er doch eine Kaution von 23.480 Euro auf einem inländischen Konto hinterlegen.

Der Heidelberger berichtet: "Er wollte dann meine Zustimmung zu diesem Vorgehen. Als ich ihm mitteilte, dass ich diese Angelegenheit erst mit meinem Rechtsbeistand klären müsse, folgten Ausflüchte und Ermahnungen, woraufhin ich das Gespräch mit Hinweis auf Fake-Anrufe beendete." Die Leute, mit denen er telefoniert habe, hätten alle glaubhaft geklungen, "das alles war so aufgebaut, dass man das nicht kritisch hinterfragt".

Doch die Betrüger waren hartnäckig: Am nächsten Tag meldete sich ein Herr König vom angeblichen Polizeirevier Bismarckplatz und beschuldigte S., seine Schweigepflicht gebrochen zu haben. Kühl konterte der Angerufene: "Kommen Sie doch vorbei, dann reden wir!"

Um weitere Mitbürger vor der Masche zu warnen, meldete sich der Kirchheimer bei der RNZ, er will den Fall auch anzeigen. Die Polizei bittet weitere Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, sich bei der Kripo unter Telefon 0621/1744444 zu melden. Natürlich, so ein Polizeisprecher, werde man versuchen, die Wuppertaler Telefonnummer zurückzuverfolgen. Aber das sei nicht so einfach.

Grund ist die heute weitverbreitete Internettelefonie: Sie erlaubt es, dass falsche Nummern (wie die des Polizeireviers Mitte) angezeigt werden - aber auch, dass man eine Wuppertaler Rufnummer anruft, ohne dort zu landen.

"Höchstwahrscheinlich sind das Callcenter in der Türkei", so ein Polizeisprecher. Man könne die Telefonnummern nur dann zurückverfolgen, wenn der Server in Deutschland stehe - und das sei eher unwahrscheinlich. Dennoch werde nun ermittelt, denn auch wenn die neue Betrugsmasche erfolglos blieb, "haben wir doch den Verdacht einer Straftat".

Die angebliche Nummer in Wuppertal (0202/26158655) wird immer mal wieder für betrügerische Anrufe benutzt - wenn auch in anderem Zusammenhang: Ende 2018 ging es um einen Verrechnungsscheck der Postbank, und man sollte sich bei einer Wuppertaler Anwaltskanzlei wegen eines Aktenzeichens melden. Als die RNZ diese Nummer anrief, meldete sich tatsächlich ein Herr Schwarz. Auf die Nachfrage, ob er der Staatsanwalt sei, blaffte er nur "Ihnen geht es wohl zu gut!" und legte auf.