Heidelberg. (jola) Berlin hat es geschafft. Frankfurt auch. Jetzt spielt auch ein Film des Streaminganbieters Netflix in Heidelberg und Mannheim: "Isi & Ossi" wurde in beiden Städten gedreht und wird ab Mitte Februar auf dem Portal zu sehen sein. Regisseur ist Oliver Kienle, der an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studiert hat – und die Gegend wohl gut kennt. Mannheim und Heidelberg sind in seinem Film jedenfalls nicht nur Kulisse.

Isi, gespielt von Lisa Vicari, und Ossi (Dennis Mojen) könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie ist eine verwöhnte Tochter ("Über zwei Millionen auf dem Konto und ich fühle mich beschissen"), er ein Boxer aus schwierigen Verhältnissen, den sein Kumpel fragt: "Kannst Du Komplimente?"

Die Filmemacher bedienen sich dabei nicht nur der Stereotypen über Arm und Reich. Natürlich wohnt die wohlbetuchte Isi in einer Heidelberger Villa, Ossi muss sich dagegen durch die Mannheimer Straßen kämpfen. Als Isi einer Freundin spontan sagt, man fahre jetzt nach Mannheim, antwortet die: "Ich kann nicht, ich habe mein Pfefferspray nicht dabei."

Trotzdem finden Isi und Ossi zusammen. Allerdings ist damit nicht das Ende verraten: Der Plan der beiden sieht nämlich folgendermaßen aus: "Wir tun, als wären wir ein Paar, meine Eltern drehen durch, ich kann endlich meinen Traum erfüllen – und dafür zahle ich Dir Deinen Boxkampf." Isis Eltern sind nämlich wenig begeistert von ihrer Idee, Köchin in New York zu werden. Ossi hat einfach kein Geld. Es wäre allerdings überraschend, wenn es am Ende nur bei diesem Deal bliebe.

Im Mai und Juni 2019 wurde der Film in Mannheim, Heidelberg und Berlin gedreht. Um Netflix zu nutzen, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.