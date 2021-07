Von Denis Schnur

Heidelberg. Ein "guter Kompromiss" soll die neue Neckarvorlandsatzung sein. Da waren sich am Donnerstag eigentlich alle Gemeinderäte einig – zwischen dem Interesse junger Menschen, ihre Freizeit auf der Neckarwiese zu verbringen, und dem Recht der Anwohner auf Nachtruhe. Doch wie so ein "guter Kompromiss" aussieht, da gingen die Vorstellungen dann doch auseinander.

So diskutierten die Stadträte ausgiebig darüber, ab welcher Uhrzeit künftig das Abspielen von Musik aus "Tonabspielgeräten" verboten sein und ab wann laut der Satzung die Nachtruhe gelten soll. Erst nach langem Hin und Her sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, für beides 23 Uhr festzuschreiben.

Davor wurde über vier weitere Anträge abgestimmt, die jeweils andere Uhrzeiten vorsahen. Wäre es nach "Die Partei" und "Die Linke" gegangen, würde die neue Regelung erst ab 0 Uhr gelten. "Die jungen Menschen haben zu Recht für ihr Recht auf öffentlichen Raum protestiert", betonte Zara Kiziltas ("Die Linke) mit Verweis auf die Demo des Bündnisses "Neckarwiese für alle" am Donnerstag. Der Vorstoß wurde jedoch deutlich abgelehnt – ebenso wie der Hilfsantrag der beiden Fraktionen, der am Wochenende Nachtruhe und Boxenverbot ab 0 Uhr vorsah, während der Woche aber schon um 23 Uhr.

Die FDP wollte ebenfalls ein ausdifferenziertes Modell, nach dem vor Werktagen um 22 Uhr die Regelung greift und am Wochenende um 0 Uhr. "Den berufstätigen Anwohnern ist vor allem wichtig, dass sie während der Woche ab 22 Uhr schlafen können", erklärte Stadtrat Karl Breer. "Viele sind aber auch kompromissbereit und könnten freitags und samstags mit 24 Uhr leben." Doch auch hier sprach sich eine klare Mehrheit der Kollegen dagegen aus.

Vergleichsweise knapp wurde der Vorschlag der "Heidelberger" abgelehnt, die mit täglich 22 Uhr die restriktivste Regelung anstrebten. "Das entspricht der Polizeiverordnung", warb Larissa Winter-Horn. Auch ihre Fraktion wolle die Wiese möglichst uneingeschränkt offen lassen. "Aber wir müssen auch für die Nachtruhe der Anwohner sorgen. Sonst geht es uns wie in der Altstadt, wo Klagen gegen die Stadt laufen." Doch auch die Unterstützung von CDU und "Bunte Linke" verhalf dem Antrag nicht zur Mehrheit.

So blieb es am Ende bei der Variante, die sich bereits in den Ausschüssen durchgesetzt und die auch der Jugendgemeinderat abgesegnet hatte: Täglich greifen dann ab 23 Uhr das Boxenverbot und die Nachtruhe. "Wir brauchen eine klare Regelung, die sich jeder merken kann", betonte Mathias Michalski (SPD). Und auch die Grünen warben für diese Regelung: "Wir finden 23 Uhr völlig angemessen", erklärte Marilena Geugjes. Das bedeute ja nicht, dass ab dann die Wiese verlassen werden müsste, sondern: "nur dass es nicht mehr laut sein darf."

Konkrete Auswirkungen dürfte am Ende ohnehin vor allem das Verbot von "Tonabspielgeräten" ab 23 Uhr haben. Denn die Nachtruhe ist bereits in der Polizeiverordnung geregelt: Sie greift in Wohngebieten ab 22 Uhr. "Das ist eine übergeordnete Rechtsordnung", betonte Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson. Heißt: Wenn es ab 22 Uhr laut sei, greife die Polizei auch weiterhin ein.

Eigentlich gelte das auch bei lauter Musik aus Boxen, die laut Erichson die häufigste Quelle von Ruhestörungen seien. Um Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst vor Ort jedoch die Arbeit zu erleichtern, sei es wichtig, eine klare Uhrzeit zu haben, ab wann sie komplett untersagt sind. Das bedeute nicht, dass jede Box konfisziert werde, die nach 23 Uhr benutzt wird. "Aber so haben die Beamten eine klare Handhabe, wenn es zu laut ist."