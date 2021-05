Heidelberg. (bik) "Alle Jahre wieder", könnte man fast sagen, hieß es: Bald ist es so weit, bald öffnet das Restaurant auf dem Neckarschiff am Neuenheimer Ufer. Bauherr Frank Hilbert arbeitet seit sechs Jahren an dem Hunderttonner, den er schrottreif übernommen hat. Zuletzt hat ihn noch die Corona-Pandemie gebremst. Eigentlich ist er ganz froh, dass das Schiff nicht vor deren Ausbruch fertig war und er es gleich wieder hätte schließen müssen wie alle Gastronomen. Dieses Mal nun könnte es klappen mit der Eröffnung.

Am Dienstag fuhr das Schiff neckaraufwärts zur Ebert-Werft in Neckarsteinach. Dort wird sein Äußeres saniert, das bisher unter Wasser lag, ein Krängungstest wird erfolgen und ein Tragbarkeitszeugnis – der TÜV der Schiffe – für die nächsten zehn oder 15 Jahre ausgestellt. Wieder zurück in Heidelberg, folgt das, was Hilbert "reine Deko" nennt: Küchen- und Toiletteneinbau, Tische und Stühle platzieren. "Wenn es Corona zulässt", sagt Hilbert, "werden wir zum Ende des Sommers öffnen." Etwa 80 bis 120 Gäste könnten Platz auf den verschiedenen Ebenen finden. Hochwertige mediterrane Küche sollen sie genießen, Küchenchef und Restaurantleiter dazu gibt es schon.

Mehr als 1,3 Millionen Euro hat Frank Hilbert in sein Liebhaberobjekt investiert, das im Jahr 1907 vom Stapel lief. "Drei Monate älter als die Titanic und fährt noch", schmunzelt er.