Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Bislang geschah es im Drei-Jahres-Takt, dass ehrenamtlich Aktive der Karnevalsgesellschaft Polizei (KGP) von der Stadt mit der Bürgerplakette geehrt wurden: 2011 war Tanztrainerin Nicole Jäger an der Reihe, 2014 der Vorsitzende Udo Büssecker und 2017 Sitzungspräsident Marco Jäger. Doch nun hat Monika Büssecker diesem Takt ein abruptes Ende gesetzt. Denn sie erhielt die Bürgerplakette quasi ein Jahr zu früh: Sie gehört – wie 26 andere – zu den Geehrten im Jahr 2019.

Eine allzu große Rolle spielt das freilich nicht, weil letzten Endes alles sozusagen in der Familie bleibt. Denn Nicole Jäger ist eines der beiden Kinder von Monika und Udo Büssecker, die sich am 19. November 1965 das Ja-Wort gegeben hatten. Marco Jäger wiederum ist Nicoles Ehemann. Enge Familienbande also, doch steht außer Frage, dass sich jeder und jede aus diesem Quartett die Bürgerplakette mit ganz eigenen Meriten verdient hat.

In ihrer Begründung für die Plakettenverleihung an Monika Büssecker, die am 30. Juli 1948 in Kirchheim als eine von drei Töchtern eines gelernten Schreiners und einer Hausfrau zur Welt kam, führt die Stadt zunächst ins Feld, dass sie im Karneval langjährig und vielfältig engagiert sei. Die Stadt weist auf ein vereinsinternes Alleinstellungsmerkmal von Monika Büssecker hin. Als Betreuerin sei sie in das Team des Mädchenballetts gekommen und habe über viele Jahre hinweg Solisten-Uniformen, Schautanzkostüme und Gardeuniformen für die Junioren- und die Jugendgarde genäht. Noch heute bringe sie sich als Näherin für den Schautanz der Großen und Kleinen Funken Heidelberg ein.

Obendrein sei sie Gründungsmitglied der ersten Heidelberger Guggenmusik, die von der KGP 1994 unter dem Namen „Die Knöllsche“ aus der Taufe gehoben wurde. „Die ersten beiden Jahre habe ich die Rassel bedient, mir dann eine Posaune besorgt und die nach Zahlen bespielt“, blickt sie heute zurück. Später konzentrierte sie sich aufs Nähen, obwohl sie gar nicht Schneiderin gelernt hat. Nach ihrer Schulzeit an der Kurpfalz- respektive der Geschwister-Scholl-Schule erlernte sie in einem Salon in der Südstadt das Metier der Friseurin.

Folglich sei sie „schon ein bisschen länger dran gesessen“, als es einmal beispielsweise darum gegangen sei, für die Großen Funken sage und schreibe 18 Kleider zu nähen. Und zu nähen gibt es allem Anschein regelmäßig recht viel, denn nach ihren Worten wechselt im Karnevalistischen Tanzsport alle zwei Jahre das Thema und damit auch das Kleid. Heute konzentriert sie sich ganz und gar auf die Kleider für den Schautanz, was aber nicht immer der Fall war. Denn als Justin Jäger, der Sohn von Nicole und Marco und somit der Enkel von Monika und Udo Büssecker, vor einiger Zeit mit seiner Partnerin Sophia Arnold bei den Tanzpaaren einen Riesenerfolg nach dem anderen feierte, erschuf sie auch deren Uniformen.

Dass es mit den Riesenerfolgen der KGP bei Konkurrenzen im Karnevalistischen Tanzsport aktuell nicht mehr ganz so toll hinhaut, liegt laut Udo Büssecker daran, dass der Name Polizei im Vereinsnamen von Anfang einiges verderbe. Haben die Narren womöglich ein Problem ohne Vorurteile mit Ordnungshütern umzugehen? Udo Büssecker, der sein Amt als Vorsitzender der KGP nach 20 Jahren heuer an Karl Brecht weitergegeben hat und jüngst auf dem Ordensball zum Ehrenvorsitzenden ernannte wurde, beantwortet die Frage mit einem „Ja!“ Was seine Ehefrau gewiss aber nicht im Geringsten daran hindern wird, auch weiterhin nähend in Aktion zu treten.