Von Marie Böhm

Heidelberg. Es ist nicht einfach, sich als junger Künstler in der Musikszene zu behaupten. Und noch weniger, wenn man sich gerade inmitten einer Pandemie befindet. Es mangelt vor allem an Auftrittsmöglichkeiten. Dennoch die ersten Schritte in der Szene zu machen, ist aber nicht unmöglich, wie sechs Gruppen junger Talente vergangenes Jahr selbst erfahren konnten.

Die acht Teilnehmer, teils Solokünstler und teils in Bands, nahmen am Nachwuchsförderungsprojekt des Karlstorbahnhofs teil. "Auf die Plätze, fertig, los!" wurde im Rahmen des Programms "Neustart Kultur" organisiert und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. "Dem Karlstorbahnhof steht so ein Projekt supergut! Wir haben die Verantwortung, hier eine Plattform zu bieten und Zusammenhalt in der Szene zu schaffen", sagt Toni Landomini alias Toni L.. Der Rapper begleitete die acht Teilnehmer durch verschiedene Workshops rund ums Musikerleben: "Es ging hauptsächlich darum, jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, mal hinter die Kulissen zu schauen."

In den Workshops ging es um Themen wie Songwriting, den Umgang mit Musiksoftware, die Organisation von Auftritten und Rechtsfragen. Der 28-jährigen Anna Stucky hat ein Workshop zur Auswahl der eigenen Ausstattung besonders gut gefallen: "Wir konnten dann auch selbst ausprobieren, welche Art Mikro am besten zur eigenen Stimme passt."

Was gar nicht mal so einfach ist, wie auch Julia Rösner findet: "Ich habe dabei gelernt, dass ich mein Mikro wohl jahrelang falsch herum aufgebaut hatte", lacht sie. "Aber der Workshop zu rechtlichen Dingen war auch sehr hilfreich. Generell nimmt man aus allen Bereichen etwas mit, das später noch sehr hilfreich wird." Aber sie hätten nicht nur praktische Dinge gelernt, betont Pia Bornitz: "Wir haben auch richtig Inspiration und vor allem Motivation gewonnen. Außerdem kommen wir alle aus der Region. Unter Künstlern unterstützt man sich gegenseitig. Das wird uns auch später noch viel bringen."

Zusätzlich zu den Workshops versuchte das Kulturhaus, den Künstlern Auftritte als Vorprogramm für bekanntere Künstler zu vermitteln. Corona machte das schwer. Die Teilnehmer konnten aber im Dezember in einem zweitägigen Festival trotzdem das Publikum begeistern. "Diese Aktion hat uns gezeigt, wie wichtig Kultur in der Stadt ist. Dass es Orte gibt, wo die Leute hingehen und die Stimmung genießen können", meint Valentin Hilkens. Für den 26-jährigen Rapper war es der erste große Liveauftritt. "Danach war ich völlig überwältigt, aber auch total glücklich."

Seinen Mitmusikern ging es ähnlich: "Ich war nervös, weil beim Auftritt vor mir schon richtig Stimmung war", so Anna Stucky. Mit ihrem Song im Folk-Country-Stil fand sie aber trotzdem Begeisterung im Publikum: "Es war völlig ruhig, als ich dran war. Daran sieht man dann, dass es gut ankommt."

Julia Rösner war mit ihrer Band "Mimose" am Start. Sie hätten zwar schon vorher Erfahrungen mit Auftritten gemacht, aber: "Das war schon eine andere Nummer. Es hat einfach alles super geklappt und die Stimmung war richtig gut. Wir haben auch später die Aufnahmen angeschaut – und so gut hat es sich noch nie angehört." "Mimose" zeichnet sich durch ihren deutschen Indie-Pop aus.

"Es haben alle einen ganz eigenen Stil, eine außergewöhnliche Individualität", meint Toni L. "Diesen Mut zum Neuen kann man aus der Musik heraushören. Es ging uns darum, Rohdiamanten zu finden. Wir haben sie hier nur poliert, das Potenzial haben alle selbst mitgebracht." Und das habe richtig gut geklappt, finden auch die Teilnehmer.

"Es macht zwar jeder sein eigenes Ding, aber es kommt von den anderen dann so viel Unterstützung und Liebe", erzählt Laila Bahaa. Sie hat erst fünf Tage vor ihrem Auftritt als Vorband für Pablo Brooks erfahren – und war dann entsprechend nervös: "Aber sobald ich auf der Bühne stand, ist das alles verflogen. Das Publikum hat auch richtig lieb reagiert." Auch Pia Bornitz hatte eine solche Chance. "Diese Erfahrung war einfach so schön", bilanziert sie.