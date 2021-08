Heidelberg. (pol/mare) Was war los in der Nacht zu Samstag in der Heidelberger Altstadt? Ein betrunkener Jugendlicher verletzte sich bei einem Sturz. Und in der Unteren Straße flogen die Fäuste, wie die Polizei mitteilt.

Ein betrunkener 17-Jähriger ist auf der Alten Brücke gestürzt und hat sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Gegen 1 Uhr war er mit mehreren Freunden hier unterwegs und muss dabei zu Boden gegangen sein. Die Polizei wurde auf den verletzten Jugendlichen aufmerksam und forderte einen Rettungswagen an. Die Verletzungen stellten sich als nichtso schwer heraus. Die Beamten verständigten seine Mutter, die ihn gegen 3 Uhr mit noch knapp unter 3 Promille abholte.

Gegen 2 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, wonach es zu einer Schlägerei in der Unteren Straße kommen. Vor Ort fanden die Beamten einen 28-jährigen Mann, der mit einer Kopfplatzwunde am Boden lag. Dessen 27-jähriger Gegner war nur leicht verletzt, war aber äußerst aggressiv gegen die Polizisten, die alle Kraft aufbringen mussten, um den Mann am Boden zu halten.

Während der 28-Jährige wegen seiner Kopfverletzung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht wurde, ging es für den 27-Jährigen in Handschließen in eine Zelle. Sowohl während des Transports als auch in der Zelle beleidigte und bedrohte er die Beamten und schlug und trat gegen die Zellentür. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen der Schlägerei ermittelt, sondern auch wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.