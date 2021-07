Heidelberg. (RNZ) Immer wieder ärgern sich die Betreiber von Impfzentren über Termine, die die Impflinge verfallen lassen. Ein RNZ-Leser aus Meckesheim wollte deshalb alles richtig machen, als er früher an eine Impfung kam und seinen Termin im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Heidelberg nicht mehr brauchte. Er rief zunächst bei der Hotline des Landes 116.117 an. Da hieß es jedoch, Absagen könne man nicht entgegen nehmen. Also fuhr der Mann extra in den Pfaffengrund, um vor Ort Bescheid zu geben. Dort war man wiederum verwundert und verwies den Mann erneut an die Hotline. Also ärgerte sich dieser nicht nur über das Chaos – er will auch wissen, wie man korrekt vorgeht, wenn man seinen Termin absagen möchte.

Bei der Stadt, die das KIZ betreibt, sorgt die Geschichte für Irritation: "Das wundert uns sehr", sagt ein Sprecher. "Die Absage muss über das Land möglich sein, denn die Termine werden zentral vergeben." Und tatsächlich betont ein Sprecher des zuständigen Sozialministeriums, dass Termine "in den meisten Fällen ohne Probleme über die Website und die Hotline abgesagt werden" können. In der Bestätigungsmail nach der Buchung werde erklärt, wie das gehe. Das gelte jedoch nur für Termine, die auch über den Impfterminservice des Landes gebucht wurden. Aktuell würden viele Termine über die Impfzentren direkt oder über Kampagnen vor Ort vergeben. "Diese kann man natürlich weder online noch über die 116.117 absagen." Hier müsse man sich an die Institution wenden, die den Termin vergeben hat. dns