Heidelberg. (hö) Die Fuchs-Aufzuchtstation in der Neuenheimer Bergstraße hat nicht nur Freunde: Denn nach dem Bericht in der RNZ vom 3. September meldete sich Rechtsanwalt Matthias Spitz, der die unmittelbaren Nachbarn vertritt. Er liegt weitgehend auf der Linie der Stadt, die Benita Koepff und Alexander Schackow den Betrieb des Geheges verbieten will, weil so etwas in einem reinen Wohngebiet, zumal an einem denkmalgeschützten Haus, nicht zulässig sei.

Spitz geht sogar noch etwas weiter: Hier handele es sich am Hang des Heiligenberges auch um einen "besonders geschützten Außenbereich". Und bei dem sei es so, "dass nicht jeder ohne vorheriges Genehmigungsverfahren und die damit verbundene Naturschutz-fachliche Abstimmung mit den zuständigen Behörden im Wald Käfige und Tiergehege errichten kann".

Bei einem solchen Schwarzbau wie dem Tiergehege sei die Stadt schlicht "an Recht und Gesetz gebunden und musste den Rückbau wie auch die Nutzungsuntersagung verfügen". Das bestätigte auch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Zugleich führt Spitz "erhebliche Belastungen und gesundheitliche Risiken für die Nachbarschaft" an: Füchse stinken und sind laut. Eine Bewohnerin des Nachbarhauses, dessen fünf Mietparteien Spitz vertritt, sagte gegenüber der RNZ, dass sie manchmal die Füchse, die in einem Gartengrundstück hinter dem Haus von Koepff untergebracht sind, von der Straße aus riechen könne - von der "optischen Zumutung" einmal ganz abgesehen: "Das ist ein riesiger Käfig im Grünen, der da nicht hinpasst." Außerdem, so Spitz, bestehen durch die Tiere - Stichwort: Fuchsbandwurm - für die Anwohner, insbesondere für draußen spielende Kinder, Gesundheitsrisiken.

Insofern wäre es von Seiten der Betreiber sinnvoller gewesen, erst einmal den Kontakt zu den Nachbarn zu suchen, bevor man 100.000 Euro für den riesigen Fuchskäfig ausgebe. 2015 hatten die beiden Betreiber des Geheges, das jährlich drei bis fünf Füchse aufnimmt, mit dem Bau direkt hinter dem Haus, das Koepff gehört, begonnen. Der Anwalt empfiehlt nun Koepff und Scharckow, das Geld lieber in die Suche nach einem geeigneteren Standort zu investieren, "anstatt in einen überflüssigen, jahrelangen Rechtsstreit mit der Stadt".

Bisher hat sich nur die Fraktion der Linken auf die Seite der Fuchs-Aufzuchtstation geschlagen (RNZ vom 9. September): Sie forderte die Stadt auf, die Vorschriften weniger streng auszulegen und den Weiterbetrieb zu ermöglichen, schließlich diene das dem Artenschutz. Die Nachbarn sind sich hingegen nicht so sicher, wie wohl sich hier die Tiere fühlen. Ihr Spitzname für den Käfig: "Fuchs-Guantanamo".