Heidelberg. (RNZ) Olaf Damm, der Bürgermeisterkandidat von Schönefeld, hat sie gefunden, die Retter seines hellblauen Wartburg. Am 11. September hatte die RNZ einen Aufruf gestartet: Gesucht sind "Die zwei von der Tankstelle". Im Sommer 1990 war der damals 26-jährige Damm mit seinem Ost-Auto nach Heidelberg gekommen und hatte direkt eine Panne: Der Schalthebel seines Autos war abgebrochen, der Kommunalpolitiker aus Schönefeld, südlich von Berlin, verzweifelt.

Rudi Staudt ist einer seiner Retter. Der Brühler erkannte sich in dem Zeitungsaufruf wieder, mit dem "Wende-Tourist" Damm nach seinen Helfern gesucht hatte. Auch der zweite im Bunde ist gefunden: Tankwart Gerald Thiele war mit Kfz-Mechaniker Staudt vor Ort, als Olaf Damm mit dem lädierten Wartburg auf das Gelände der Tankstelle in Handschuhsheim rollte.

Spontan halfen die beiden. "Ich hatte kein Geld, der Tankwart hätte mich auch wegschicken können mit meinem primitiven Wagen." Stattdessen habe er den Mechaniker geholt, "der lachte, weil mein Kofferraum voller Benzinkanister war. Aber ich konnte im Westen nicht tanken mit einem Zweitakter", sagt Damm. Als er sich damals als Rathauschef der 900-Einwohner-Gemeinde Waltersdorf vorstellte, war der Mechaniker kurz sprachlos: "Ein Bürgermeister, aufgestellt von der Feuerwehr statt von einer Partei? Wo gibt es denn so was? Bist du aus dem Osten?" Die Reparatur ging aufs Haus. "Man muss jeden so behandeln, wie man selbst behandelt werden will", hat Olaf Damm mitgenommen. Dieses Gespür zu wahren, sei in der Politik nicht einfach.

Dieser West-Ost-Schulterschluss hat den Brandenburger Kommunalpolitiker Damm geprägt und ihm (unbewusst) einen Rat für sein Kommunalpolitikerleben auf den Weg gegeben: Mutig sein, improvisieren, nie aufhören, miteinander zu reden. Deshalb, und weil der Anlass "30 Jahre Mauerfall" ihn darauf brachte, wollte er ein persönliches Dankeschön aussprechen und nun, da es die Männer erreicht, den Weg ins Badische vielleicht noch einmal machen.

Thiele hatte den Aufruf zuerst entdeckt und informierte Rudi Staudt. Der erinnert sich: "Wir haben den Schalthebel damals angeschweißt." Nach alten Fotos von "seiner" BFT-Tankstelle hat er ebenfalls gestöbert. Vor fünf Jahren wurde sie geschlossen, heute stehen dort Wohnhäuser.