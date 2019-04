Von Timo Teufert

Heidelberg. Kniffelige Ouvertüre: Kurz vor Beginn des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" kam es im Haupt- und Finanzausschuss zwischen Stadträten und Stadtverwaltung zu Irritationen über die Finanzierung des Stadthallenumbaus, der im Sommer starten soll.

Vier Wochen später, das Finale des Festivals steht kurz bevor, sind sämtliche Dissonanzen ausgeräumt: Wolfgang Marguerre ermöglicht gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen die Sanierung der Stadthalle mit einer Förderung im Umfang von 20 Millionen Euro.

Die Stadträte dankten dem Mäzen für seine Unterstützung und stimmten am Mittwoch einer Sponsoring-Partnerschaft einstimmig zu. Dafür wird das Foyer der Stadthalle künftig nach Marguerres Firma "Octapharma" benannt.

"Wir sind Wolfgang Marguerre und seinem Unternehmen ,Octapharma’ äußerst dankbar. Er unterstützt seine Stadt erneut in einem großartigen Ausmaß. Es ist eine Ehre für uns, dass er und sein Unternehmen die Modernisierung unserer guten Stube ermöglichen", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag in einer Mitteilung. Würzner und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zeigten sich tief beeindruckt und sehr dankbar für die angebotene Hilfe, heißt es weiter.

Den Großteil der 20 Millionen Euro leisten Marguerre und seine Familie in Form einer privaten Großspende. Zudem steigt das Unternehmen "Octapharma", das Marguerre aufgebaut hat und das bis heute von seiner Familie geführt wird, in eine Sponsoring-Partnerschaft ein. Dabei wird das Foyer nach der Renovierung als Octapharma-Foyer benannt. Zuvor war angedacht worden, den großen Saal nach der Firma zu benennen. Ob weiteren Bedingungen an das Sponsoring geknöpft sind, teilte die Stadt mit Verweis auf das Vertragsgeheimnis nicht mit.

Erleichtert über die Einigung zeigte sich auch Thorsten Schmidt, der Intendant des "Frühlings": "Ich freue mich, dass man zu einem guten Ergebnis gekommen ist." Neben den 20 Millionen Euro von Marguerre fließen weitere drei Millionen Euro aus dem Initiativkreis, der sich aus Förderern und Mäzenen aus dem Umfeld des Heidelberger Frühlings zusammensetzt.

"Es ist an der Zeit, dass die Stadthalle in vielen Details wieder konkurrenzfähig gemacht wird", sagte Schmidt. Es sei ein großes Glück, dass die Stadt durch Mäzene und Sponsoren überhaupt in die Lage versetzt werde, das zu tun.

Für Schmidt ist die Sitzung ein guter Impuls für die nächste Zeit: "Am Sonntag werden wir uns mit unserem Abschlusskonzert von der Stadthalle verabschieden." In den kommenden zwei Jahren des Umbaus wird das renommierte Festival auf andere Spielstätten ausweichen. "Wir möchten mit den Münchner Philharmonikern, die am Sonntag spielen, eine Brücke bauen. Wir hoffen, dass wir nach der Sanierung einen besseren Raum in Hinblick auf Akustik, Sichtbeziehungen und Infrastruktur vorfinden", so Schmidt.

Er appelliert: "Wir sollten jetzt zum Wir zurückkehren. Denn das, was in der Stadt entsteht, wäre ohne Mäzene und Sponsoren nicht möglich. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen."