Heidelberg. (hob) Engagiert setzte sich Gerd Guntermann (67) vier Jahre lang für die Freilassung des ukrainischen Regisseurs Oleg Senzow und des Politaktivisten und Umweltschützers Alexander Kolchenko ein. Nach der Annexion der Krim durch Russland war Guntermann 2014 nach 30-jähriger Pause wieder in die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eingetreten.

Schon als Zweiter Vorsitzender des Freundeskreises Heidelberg-Simferopol hatte er die Menschenrechtsverletzungen auf der Krim kritisiert. Mittlerweile ist Guntermann nur noch einfaches Mitglied und, wie er selbst sagt, das "schwarze Schaf" in dem Verein, dessen Spitze für seine pro-russische Haltung bekannt ist.

Senzow und Kolchenko stammen aus Simferopol, Hauptstadt der Krim und Partnerstadt Heidelbergs. Beide Kreml-Kritiker wurden im Mai 2014 festgenommen und sind jetzt im Rahmen eines russisch-ukrainischen Gefangenenaustauschs endlich freigekommen. Darüber sprach Guntermann mit der RNZ.

Ist mit der Freilassung Senzows und Kolchenkos der Weg frei, die Partnerschaft Heidelbergs mit Simferopol wieder aufleben zu lassen?

Das hat jetzt einmal nichts miteinander zu tun. Ich fürchte, weder Senzow noch Kolchenko können in ihre Heimatstadt Simferopol zurückkehren, weil das Regime es ihnen nicht mehr gestatten wird, obwohl ihre Familien und Eltern dort leben.

Haben Sie selbst noch Kontakt auf die Krim? Wie ist die Lage dort heute?

Viele äußern sich nicht kritisch gegen die Annexion. Ein junger Mann, mit dem ich 2012 von Heidelberg auf die Krim geradelt bin, befürwortet sie. Die Patentante meiner Tochter, die dort Universitätsprofessorin ist, äußert sich nicht öffentlich. Einige Bekannte, mit denen ich Kontakt habe, berichten aber immer noch über Menschenrechtsverletzungen. So wurde aktuell der krimtatarische Aktivist Emir-Usein Kuku festgenommen. Vor dem russischen Militärgericht in Rostow am Don drohen ihm bis zu 25 Jahre Haft. Amnesty wird sich nun für seine Freilassung einsetzen.

Hatten Sie schon Kontakt mit Senzow?

Ja, über den Regisseur Askold Kurov, der über den Prozess gegen Senzow einen Dokumentarfilm gedreht hat und auf unsere Einladung hin zu Gast im Gloria-Kino war. Über ihn habe ich auch Senzow nach Heidelberg eingeladen, ich ließ ihm ausrichten, dass ich hier einmal ein gutes Bier mit ihm trinken wolle. Senzow will aber erst einmal, dass ich zu ihm in die Ukraine komme. Vielleicht radel ich schon in diesem Herbst zu ihm nach Kiew. Das Bier muss ich dann mitbringen.