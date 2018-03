Von Herbert W. Rabl

Heidelberg. Was die Zeitung denn für ein Interesse an "so einem kleinen Fall" habe, fragte sich Rechtsanwältin Iris Lemmer am Montagmorgen vor Prozessbeginn im Heidelberger Amtsgericht. Tatsächlich war der Prozess gegen den 26-jährigen Algerier schon nach knapp drei Stunden vorbei. Er musste sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten. Mit gesenktem Kopf und verheultem Gesicht nahm der Angeklagte das Urteil an: Ein Jahr und zwei Monate ohne Bewährung. Noch gut neun Monate bleibt der Verurteilte jetzt also im Gefängnis oder wird von dort in seine Heimat abgeschoben - wenn Algerien ihn zurücknimmt. Als "Antänzer mit Fußball-Masche" hatte er beim Heidelberger Herbst 2017 und danach in der Altstadt meist ebenso gutwilligen wie angetrunkenen Männern die Geldbörsen geklaut.

Die Monate im Gefängnis seit seiner Festnahme Ende Oktober 2017 haben den jungen Mann gezeichnet und offenbar beeindruckt: Er entschuldigte sich während des Prozesses bei jedem Zeugen. Durch seine Rechtsanwältin ließ er ausrichten, dass er möglichst nicht wieder zurück ins Gefängnis will. Doch daraus wird nichts: Wer so viel Schaden anrichtet, wandert hinter Gitter, so die Botschaft der Justiz.

In Algerien lebte der junge Mann auf der Straße und von Gelegenheitsjobs. Seinen Vater kennt er kaum; seine Mutter ist jung vor wenigen Wochen gestorben. Perspektiven sah er in Algerien nicht. Deshalb kam er über Italien nach Deutschland - ohne Papiere.

Zehn Tage nach seiner Ankunft im Raum Heidelberg, Mitte September 2017, steckte er in einem Laden in der Hauptstraße Eis und etwas Kuchen in eine Tüte und wollte türmen. Der Hausdetektiv stellte ihn und übergab ihn der Polizei. Die ließ ihn wieder laufen, nachdem die Anzeige geschrieben war. Denn auch wenn Leute ohne gültige Papiere und Aufenthaltsberechtigung in Deutschland nach einer Straftat aufgegriffen werden, werden sie nicht gleich abgeschoben. "Die Zuständigen im Regierungspräsidium sind heillos überfordert; da passiert gar nichts", war auf RNZ-Nachfrage im Amtsgericht übereinstimmend von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern zu hören.

In den folgenden Wochen erinnerte sich der 26-Jährige an eine Fähigkeit, die er wohl auf der Straße in Algerien gelernt hatte: die Antanz-Masche mit dem Fußball-Trick. "Antanzen" ist das Zugehen eines Diebes auf sein potenzielles Opfer mit dem Ziel, in Körperkontakt zu kommen und dabei die Geldbörse oder das Handy "zu ziehen".

Der 26-Jährige verwickelte mit mehrsprachigem Kauderwelsch seine Opfer in ein Gespräch über Ronaldo und Messi. Dann zeigte er scheinbar spielerisch einen Fußball-Tänzelschritt, nach dem - wer hätte es gedacht - dem Angetanzten Geldbörse oder Handy fehlte. Diese Masche zog er beim Heidelberger Herbst und in der Hauptstraße insgesamt sieben Mal durch. Selbst als er einmal von der Polizei wegen Verdachtsmomenten, die sich erst später bestätigten, mitgenommen wurde, suchte er sich nach seiner Entlassung aus dem Revier morgens um 4 Uhr gleich noch ein Opfer. Einmal klaute der Algerier eine Geldbörse, zog das Geld heraus und warf die Börse auf den Boden. Um dann freundlich darauf hinzuweisen, dass er gerade die verlorene Geldbörse gefunden habe.

Die meisten seiner Opfer waren noch vor Gericht ziemlich sauer, mussten sie doch alle Papiere und Ausweise neu beschaffen. Einige nahmen aber auch die Entschuldigung des Angeklagten an.