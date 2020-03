Wadieh Shammout vom „Palmyra“ verzeichnet immer noch einen Einbruch der Kundenzahlen in seiner Shisha-Lounge. Foto: Richter

Von Florian Richter

Heidelberg. Der rassistische Anschlag in Hanau erschütterte das Land und verdeutlichte erneut, dass der Rechtsextremismus in Deutschland eine neue Dimension erreicht hat. Schnell jedoch ist die Tat, die sich unter anderem in Shisha-Bars zugetragen hat, von der Bildfläche verschwunden. Das nachrichtenbeherrschende Thema nun: das sich ausbreitende Coronavirus.

Doch zwei Wochen nach dem Anschlag bekommen insbesondere Shisha-Bars noch die Auswirkungen zu spüren – auch hier in Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat sich umgehört. Einige der angefragten Bars waren allerdings nicht bereit, Stellung zu beziehen und über das Kundenverhalten zu sprechen.

"Für uns war der Anschlag ein Schock", meinte dagegen ein Besitzer einer Shisha-Bar in der Altstadt. "Die Kunden scheinen auch schockiert zu sein, denn sie sind sehr viel weniger geworden." Er selbst habe nun ebenfalls Angst: "Man weiß nicht, was kommt", so der Besitzer. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass er vorher keine Anfeindungen erlebt habe: "Ich fühlte mich nie wie ein Ausländer, sondern fühlte mich eigentlich immer sehr wohl." Und weiter: "Ich glaube, das ist auch nur eine Phase, das geht wieder vorbei."

Ebenfalls große Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat Wadieh Shammout, Besitzer des orientalischen Restaurants "Palmyra" mit Shisha Lounge. 2006 kam er aus der syrischen Stadt Hama nach Deutschland. Bei ihm zeigen sich die Folgen noch sehr viel dramatischer. "Für ein paar Tage kam gar keiner mehr – selbst meine Stammkunden nicht", berichtet er. Immer noch sei ein Einbruch der Kundenzahlen von um die 50 Prozent zu verzeichnen. "Die haben natürlich Angst – man weiß ja nie, wer da zur Tür reinkommt."

Dass sich die Befürchtungen potenzieller Kunden ausschließlich auf Shisha-Bars beziehen, zeigt der Restaurantbereich des "Palmyra". Dort seien keine Auswirkungen zu erkennen, meint der Besitzer. Eine Kundin des Restaurants sieht in der derzeitigen Situation keinen Grund zur Panik: "Wenn man jetzt anfängt, eine Kultur der Angst zu leben, wird man den Menschen mit Migrationshintergrund nicht gerecht", meint die Lehrerin. Stattdessen solle eine Kultur der Mitmenschlichkeit bestimmend sein.

Allerdings bleiben nicht alle Shisha-Lounges leer. Das beweist die Bar "Cavaly" in Bergheim. "Bei uns ist bei der Kundenzahl kein Unterschied zu der Zeit vor dem Anschlag zu erkennen", meinte der Mitarbeiter Jamil Badous. Auch in der Vergangenheit habe er keine Anfeindungen erlebt, betonte er noch.