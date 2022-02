Heidelberg. (shy/dpa/rl) Der Trauerzug am heutigen Montagnachmittag ist kürzer ausgefallen, als erwartet worden war. Die Studierendenschaft hatte mit bis zu 1200 Teilnehmern gerechnet, die mit Kerzen und Lichtern durch die Stadt gehen sollten. Bei schlechtem Wetter waren es am Ende deutlich weniger Menschen. Rund 180 Leute waren es in der Altstadt. Zwischenzeitlich schlossen sich noch einige mehr dem Zug an, sodass die Polizei am Ende rund 300 Teilnehmer zählte.

Einige der Teilnehmer liefen mit Kerzen in der Hand vom Uniplatz kommend durch die Hauptstraße. Eine Gedenkrede hatte es vor dem Start des Zugs nicht gegeben.

Der Marsch durch drei Universitätsstandorte sollte an die erschossene 23-jährige Biologiestudentin und ihre drei verletzten Kommilitonen erinnern. "Der Marsch ist ein Zeichen des Zusammenhalts und des gegenseitigen Unterstützens", sagte Michèle Pfister, Co-Vorsitzende der verfassten Studierendenschaft, am Montag.

Der Zug ging laut Polizei durch die Hauptstraße in Richtung des naturwissenschaftlich geprägten Campus im Neuenheimer Feld und endete mit einer Rede vor dem Gebäude im Neuenheimer Feld. Hier hatte ein 18-jähriger Student mitten in einem Tutorium mit 30 Teilnehmern mehrfach mit seinem Gewehr geschossen. Die aus der Pfalz stammende 23-Jährige erlag nach einem Kopfschuss wenige Stunden später im Krankenhaus ihrer Verletzung. Der Amokschütze hatte sich nach dem Verlassen des Gebäudes selbst erschossen. Seine Motive sind weiter unklar.

Die erschossene junge Frau hatte gerade ihr Studium der Biowissenschaften begonnen, als sie jäh aus dem Leben gerissen wurde. Der Amokschütze war zwar auch in diesem Fach eingeschrieben, kannte laut den Ermittlern aber weder die Getötete noch die drei Verletzten.

Der Rektor der Universität, Bernhard Eitel, hatte vorab von einem großartigen Zusammenhalt der akademischen Gemeinschaft über alle Fächergrenzen hinweg gesprochen. "Bei aller Trauer und allem Mitgefühl begrüße ich diese Initiative der Studierenden und insbesondere der Fachschaft Biologie daher auch als ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung, für das wir dankbar sind."

Update: Montag, 21. Februar 2022, 17.25 Uhr

Peter Abelmann, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg, sitzt vor Beginn eines Trauerzug von Studierenden für die Opfer des Heidelberger Amoklaufs neben niedergelegten Blumen und Kerzen am Gebäude der Neuen Universität. Foto: Uwe Anspach/dpa

Zum Trauerzug werden Hunderte in Heidelberg erwartet

Heidelberg. (RNZ) Studierende werden an diesem Montag in einem gemeinsamen "Trauerzug" durch Heidelberg gehen, um der 23-Jährigen zu gedenken, die vor vier Wochen in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld getötet wurde. Die Zugroute führt durch die drei Stadtteile mit den Hauptstandorten der Universität Heidelberg: Altstadt, Bergheim und Neuenheimer Feld. Start ist um 16.30 Uhr auf dem Universitätsplatz, von wo aus der Zug durch die Hauptstraße zum Bismarckplatz und durch einen Teil des Bergheimer Uni-Campus im Altklinikum führt. Über die Theodor-Heuss-Brücke gehen die Studierenden dann ins Neuenheimer Feld, vorbei an dem Hörsaalgebäude im Botanischen Garten, wo die Tat sich abgespielt hatte. Der Zug endet an der Zentralmensa. Die Veranstalter bitten darum, Kerzen mitzubringen.

Zwischen 16.30 und 18 Uhr kann es wegen des Zuges an der Theodor-Heuss-Brücke und besonders in der Uferstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Stadt mitteilt, werden für die Dauer der Prozession die östliche Fahrbahn der Theodor-Heuss-Brücke und die Uferstraße zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Ernst-Walz-Brücke gesperrt.

Die Initiative zum "Trauerzug" kommt von der Fachschaft der Fakultät für Biowissenschaften, an der die 30 jungen Menschen studieren, die am 24. Januar in dem Hörsaal waren.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 19.45 Uhr

Der Trauerort mit Kerzen und Blumen im Botanischen Garten soll vorerst erhalten bleiben. Hier führt auch der Trauerzug vorbei. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Auf den Tag genau vier Wochen nach den Schüssen in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld werden am Montag Studierende durch Heidelberg ziehen, um an die Tat zu erinnern und der 23-jährigen getöteten Studentin zu gedenken. Stadt und Polizei haben die geplante Route für den Zug am 21. Februar genehmigt, wie Peter Abelmann, der Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft, der RNZ am Mittwoch sagte.

Die Initiative zu dem Trauerzug kommt von der Fachschaft der Fakultät für Biowissenschaften, an der die 30 jungen Menschen studieren, die am 24. Januar im Hörsaal waren, als der 18-jährige Täter – ebenfalls Student an der Fakultät – dort das Feuer eröffnete. "Diese Art des Gedenkens ist hauptsächlich für die Studierenden gedacht", so Abelmann, der mindestens mehrere Hundert Teilnehmer erwartet.

Er ruft alle Teilnehmer auf, Kerzen mitzubringen. "Wir wollen das auch weitgehend auf die Studierenden begrenzen, weil der Zug sonst vielleicht einfach zu groß wird." Man halte aber niemanden von der Teilnahme ab. "Wir gehen ja extra durch die Innenstadt, damit viele das sehen und Menschen vielleicht auch spontan mit uns innehalten können."

Die Zugroute führt durch die drei Stadtteile mit den Hauptstandorten der Universität Heidelberg: Altstadt, Bergheim und Neuenheimer Feld. Start ist um 16.30 Uhr auf dem Universitätsplatz, von wo aus der Zug durch die Hauptstraße zum Bismarckplatz und durch einen Teil des Bergheimer Uni-Campus im Altklinikum führt. Über die Theodor-Heuss-Brücke gehen die Studierenden dann ins Neuenheimer Feld, vorbei an dem Hörsaalgebäude im Botanischen Garten, wo die Tat sich abgespielt hatte. Der Zug endet an der Zentralmensa. "Dort wollen wir dann Kerzen anzünden und ein Vertreter der Studierenden wird ein paar Worte sprechen", sagt Abelmann.

Der Studierendenvertreter erklärt die Idee hinter dem Trauerzug: "Es ist das Ende des Semesters und damit unsere letzte Chance als universitäre Gemeinschaft, in genau dieser Konstellation zusammenzutreten und noch einmal gemeinsam zu gedenken." Damit wolle man "dieses Semester des Schmerzes und der Trauer beschließen".

Nach der Amoktat wurde eine Stelle im Botanischen Garten nahe dem Hörsaal, in dem die Schüsse fielen, zum Ort der Trauer. Aber auch an der Zentralmensa und vor der Neuen Universität in der Altstadt legen Menschen auch Wochen danach noch Blumen nieder und zünden Kerzen an. Nach dem Trauerzug soll sich das ändern: "Es ist kaum möglich, zumal in den Semesterferien, all diese Orte so zu betreuen, dass sie auch würdevoll aussehen", erklärt Abelmann. Deshalb solle künftig nur noch die Stelle im Botanischen Garten als Gedenkort dienen. Dort könnten weiterhin Blumen und Kerzen stehen.