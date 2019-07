Heidelberg. (pne) Was haben Rüstungsexporte, Artensterben, Asylpolitik, Xenophobie, Alternative Fakten und Konsumgesellschaft gemeinsam? Diese Themen nehmen Künstler aus aller Welt regelmäßig zum Anlass, um plakative Botschaften zu entwickeln. Der Wettbewerb, der dazu auffordert, heißt "Mut zur Wut" und feiert in diesem Jahr Zehnjähriges. Die besten 100 Entwürfe werden traditionell im Heidelberger Landgericht ausgestellt. Am Donnerstag fand dort die Vernissage statt.

"Ich hätte nicht erwartet, dass wir einen so langen Atem haben", so Götz Gramlich. Der Heidelberger Grafikdesigner hatte den Wettbewerb 2010 gemeinsam mit Marcello Lucas ins Leben gerufen - aus gutem Grund: Denn Plakate könnten kommunizieren, Neugierde und Emotionen wecken. An den Themen, bilanzierte Gramlich bei seiner Begrüßung der Gäste, habe sich in den letzten zehn Jahren wenig verändert. Er und sein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern sehen es daher gewissermaßen als ihre Pflicht an, weiterzumachen. "Wir wollen unseren Teil auf dem Weg in eine bessere Gesellschaft beitragen", so Gramlich.

Dass sie damit nicht allein sind, zeigt das wachsende Interesse an "Mut zur Wut". In diesem Jahr machten mehr als 1500 Teilnehmer mit. Unter ihnen auch Julia Schygulla, 26 Jahre, Grafikdesignerin aus Saarbrücken. Ihr Plakat heißt "Women" ("Frauen"), ihre Botschaft ist klar: "Frauen werden immer noch weniger gesehen." In der Familie, aber auch in der Öffentlichkeit und Arbeitswelt seien sie von sozialen Ungleichheiten betroffen. Frauen würden weniger ernst- und wahrgenommen, seien in leitenden Positionen unterrepräsentiert. "Als junge Frau", so Schygulla, "ist man damit permanent konfrontiert."

Zur Konfrontation zwingen - das will Amélie Le Boëdec aus Freiburg. Ihr Plakat zeigt einen übergewichtigen Bundesadler mit McDonald’s-Tüte auf dem Kopf. Der Titel: "Dickes Deutschland". "Dieses Land frisst einfach alles in sich rein", erklärt die 23-Jährige. Fast Food ist für sie der Ausdruck einer sich immer schneller drehenden Konsumwelt. Sie finde es schlimm, sagt Le Boëdec, dass viele Eltern ihren Kindern immer noch nichts über gesundes Essverhalten vermittelten. Die 23-Jährige will mit ihrem Plakat zum Nachdenken anregen - und geht selbst mit gutem Beispiel voran. "Ich versuche seit einiger Zeit, bewusster zu Essen."

Die Qualität der Beiträge bei "Mut zur Wut" sei jedes Jahr aufs Neue wahnsinnig gut, sagt Alexander Henninger. Der 38-Jährige gehört seit 2011 zum Organisations-Team und ist stolz: "Wir wissen, dass wir mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erlangt haben." Mit dem Wettbewerb biete man Menschen aus allen Teilen der Welt die Chance, sich zu äußern - auch dort, wo Meinungsfreiheit sonst kein hohes Ansehen genieße. Geht es nach Henninger, soll sich am Anspruch des Wettbewerbs auch in den nächsten Jahren nichts ändern: "Plakate auf die Straße bringen, Menschen damit abholen - und das in analoger Form."

Info: Die 100 Siegerentwürfe sind noch bis Mitte September im Landgericht, Kurfürsten-Anlage 15, zu sehen.