Von Werner Popanda

Heidelberg. Ein Gespenst geht um in Europa - und auch auf den hiesigen Sportplätzen; es trägt den Namen "Verbot der Kunstrasenplätze" (RNZ vom 21. Juli). Wie sehr ist von dieser EU-weiten Maßnahme im Kampf gegen Mikroplastik Heidelberg betroffen? Die RNZ hörte sich um.

Über Spielfelder dieser Art auf wohlgemerkt städtischen Sportanlagen verfügen nördlich des Neckars laut Sportamtschef Gerd Bartmann der TSV und die DJK Handschuhsheim, der ASC Neuenheim und die DJK/FC Ziegelhausen auf dem Köpfel. Südlich des Neckars werde auf Kunstrasen gespielt beim TSV Wieblingen und beim Turnerbund Rohrbach auf dem Boxberg, bei der TSG Rohrbach, in Kirchheim bei den Freien Turnern, bei der SG, beim HSC und beim HRK sowie erneut bei der DJK/FC Ziegelhausen, diesmal aber in Schlierbach; kurz: Kunstrasen ist heute Standard. Der erste solche Platz wurde am 9. Dezember 2006 auf dem Areal der Freien Turner in Kirchheim eingeweiht. Etwa 15 Jahre sollte er halten - was jedoch nicht ganz erreicht wurde. Denn er musste kürzlich nach 13 Jahren von Grund auf erneuert werden- für stolze 260.000 Euro.

Und so sieht Philipp Richter als Leiter der Fußball-Abteilung "hier aktuell noch kein Problem, die Plätze müssen sowieso in einem regelmäßigen Zyklus von zehn bis 15 Jahren erneuert werden". Und da sich "sowohl die Verbände als auch der Bund schützend vor die Vereine stellen, sehen wir hier noch genügend Zeit, bis ein Gesetz in Kraft tritt". Außerdem werde man sicher auch Übergangsfristen oder Ähnliches als Entgegenkommen definieren, sodass es die Vereine nicht treffe.

Auch Jürgen Treiber, 1. Vorsitzender des TSV Wieblingen, geht davon aus, dass der "jetzige Platz noch lange hält". In Betrieb ist dieser seit sechs Jahren, und nach Treiber ist er aufgrund der vielen TSV-Teams "unheimlich stark belastet". Sollte es aber wann auch immer zu einem Verbot von Kunstrasen kommen, dann müssten sich eben Fachleute um eine Alternative bemühen. Auf gar keinen Fall vorstellen kann und will er sich eine Rückkehr zu Hartplätzen aus roter Asche, die besonders beim Nachwuchs unbeliebt sind. Doch auch bei Naturrasenplätzen gebe es einen Nachteil: hohen Pflegeaufwand damit hohe Kosten.

Das mit den Hartplätzen sieht auch der Heidelberger Sportkreisvorsitzende Gerhard Schäfer so und erinnert sich an seine aktive Fußballerzeit bei der TSG Ziegelhausen. Überwiegend sei damals auf Hartplätzen gekickt worden, doch in Eberbach habe es einen derart guten Naturrasen gegeben, dass es "fast schon ein Vergnügen war, dort zu verlieren". Gleichfalls kein Befürworter des Rückbaus von Kunstrasenplätzen ist Sportamtschef Bartmann. Für ihn wäre das sogar ein "Horrorszenario". Umweltschutz sei ja wichtig, aber er gehe davon aus, dass die "Kunstrasenplätze nicht von heute auf morgen geschlossen werden und Zeit zum Reagieren bleibt". Überdies existiere in Sachen Granulat - also des Mikroplastiks, das die EU verbieten will - eine Alternative, nämlich die Verfüllung mit Korkmaterial. Müsse ein Kunstrasenplatz saniert werden, wäre dies zwar teurer, aber dennoch erschwinglich.

Thomas Müller, der Erste Vorsitzende der TSG Rohrbach, sieht das so: "Ein Aus für Kunstrasenplätze, ohne diese auf ihren genauen Aufbau hin zu untersuchen, wäre zum einen sowohl existenzgefährdend für die Fußballvereine beziehungsweise Fußball-Abteilungen, zum anderen aber auch höchst unfair denjenigen gegenüber, die sich bereits in der Planung mit diesem Thema auseinandergesetzt haben."

Ein Austausch des Granulats wäre zwar möglich, würde aber die Vereine finanziell stark belasten. Fatal wäre für die TSG Rohrbach ein sofortiges Verbot, denn dann "müssten wir die insgesamt 19 am Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften alle auf dem Rasenplatz trainieren lassen, was sowohl zu organisatorischen Problemen als auch zu einer Überstrapazierung der Rasenfläche führen würde".

Am 9. Dezember 2006 gab die damalige Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz den "Anstoß" in die überaus stark von Kunstrasenplätzen geprägte Zukunft der Heidelberger Sportvereine. Foto: Popanda

"Für uns", so Müller, "die sowohl den Kunstrasenplatz, als auch die derzeit entstehende ‚McArena‘ zum großen Teil aus Vereinsmitteln finanziert haben, wäre dies auch ein großer wirtschaftlicher Schaden." Überdies geht ihm "auf den Senkel", dass bei der Diskussion zu diesem Thema wieder einmal nicht unterschieden werde, ob auf einem Kunstrasenplatz der älteren Generation bis zu 100 Kilogramm Füllmaterial pro Quadratmeter oder wie beim TSG-Platz nur noch rund vier Kilogramm aufgebracht würden.

Obendrein bestehe die untere Schicht auf dem TSG-Platz aus Quarzsand, erst darauf werde Granulat aufgebracht, was zur schonenden Nutzung der Fläche beitrage. Und nicht zuletzt gebe es keine Unterscheidung zwischen jenem Einstreugranulat, das die günstigste Variante sei, sich aber zu 100 Prozent aus alten Autoreifen zusammensetze, und jenem von der TSG verwandten, aber viel teureren Material, das teilweise nachwachsende Rohstoffen enthalte.

Für Manfred Schückler, den Ersten Vorsitzenden des TSV Handschuhsheim, steht fest: "Ein Aus für den Kunstrasenplatz würde unseren Sportbetrieb im Mark treffen und einen geordneten Spielbetrieb zumindest der Fußball-Abteilung nicht mehr zulassen." Für den Verein sei es "derzeit noch nicht überschaubar, welche Alternativen angedacht und möglich sind und ob diese in unserem speziellen Fall eines Kombi-Platzes, der einen deutlich anderen Aufbau als ein reiner Fußball-Platz hat, überhaupt realisierbar sind". Noch völlig außen vor sei dabei die Kostenfrage.

Für den Vorstand des Rohrbacher Turnerbundes hält Michael Horsch fest, dass "wir bei einem Verbot von Kunststoff-Granulat gehalten wären, zusammen mit dem Sportamt der Stadt eine Lösung zu suchen". Denn schließlich sei der Verein lediglich nutzungsberechtigt. Eine Ausweichmöglichkeit auf dem Boxberg und dem Emmertsgrund bestehe nicht, denn, so Horsch, der "Rasenplatz auf dem Emmertsgrund hat nicht die erforderlichen Spielfeldmaße".