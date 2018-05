In der NS-Zeit müssen die Rothschilds ihre Häuser verkaufen - in Darmstadt und am Stammsitz Michelstadt an Erich Henschel von der neugegründeten

Hintergrund Mode-Kraus

1893 eröffnet Emanuel Rothschild - die jüdische Familie stammt ursprünglich aus Michelstadt - Kaufhäuser in Heidelberg und Darmstadt.

1914 wird der Neubau in der Hauptstraße 39-43 bezogen.

In der NS-Zeit müssen die Rothschilds ihre Häuser verkaufen - in Darmstadt und am Stammsitz Michelstadt an Erich Henschel von der neugegründeten Firma Henschel und Ropertz, in Heidelberg an Aloys Kraus. Dabei handelt es sich nicht um eine dreiste "Arisierung"; die Familie, die in die USA auswanderte, blieb den neuen Eigentümern freundschaftlich verbunden - und im Übrigen Besitzer der Immobilien.

Nach dem Krieg besetzten US-Truppen das Haus und richteten einen Armee-Supermarkt ein, erst 1955 erhielt Kraus das Gebäude zurück.

1959 wurde dort die erste Rolltreppe Heidelbergs eingebaut, 1970 entstand die Passage, die 2004 wieder verschwand und Verkaufsfläche wurde (dabei wurde der S.Oliver-Laden abgetrennt).

1976 übernahm Henschel und Ropertz Mode-Kraus. Seit 2013 heißt die Firma, die weiterhin einer Familie gehört, nur noch Henschel. (hö)

[-] Weniger anzeigen