Heidelberg. (RNZ/rl) Zwei Mobilitätsnetz-Projekte wurden am Samstag zum Abschluss gebracht: Eröffnet wurden die neue Trasse durch die Bahnstadt und die neue Autobahnbrücke über die A5 zwischen Heidelberg und Eppelheim. Das teilte die RNV am Sonntag mit. Damit sei die Bahnstadt nun "komplett durch die Straßenbahn erschlossen" und auch Eppelheim sei wieder "komfortabel" an das Straßenbahnnetz angebunden. Bei der Einweihungsfahrt am Samstag war auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann zu Gast.

Nach der Weiterfahrt durch den Pfaffengrund durchschnitten die Projektbeteiligten an der Autobahnbrücke feierlich das blau-orangene Band. Die neue Brücke bietet mehr Platz für Straßenbahnen, Fußgänger und Radfahrer anstelle des bisherigen Nadelöhrs.

Nach dem Spatenstich im Sommer 2016 war zunächst der rund 1500 Meter Doppelgleis-Gleisabschnitt zwischen Pfaffengrund und Czernybrücke gebaut worden. Davon sind rund 1300 Streckenmeter Rasengleis. Hinzu kamen die beiden neuen Haltestellen Eppelheimer Terrasse und Gadamerplatz und das neue Gleisdreieck am Gadamerplatz. Die Bauzeit betrug laut RNZ 17 Monate.

Im Dezember 2017 wurde bereits der erste Streckenabschnitt für die Straßenbahnlinie 22 in Betrieb genommen. Mit dem letzten Bauabschnitt erfolgte der Lückenschluss von rund 800 Streckenmetern zwischen dem Gadamerplatz und der Montpellierbrücke mit der neuen Haltestelle Hauptbahnhof Süd. Alle drei Bahnstadt-Haltestellen sind barrierefrei und haben digitale Fahrgastinformationstafeln. Die Gesamtkosten für alles zusammen: 28 Millionen Euro. 16,4 Millionen davon waren ein Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Im Juli 2017 begannen die Arbeiten zum Abriss und Neubau der Brücke über die Autobahn A5 zwischen Eppelheim und Heidelberg. Neben der Verlängerung der zweigleisigen Streckenführung der Straßenbahnlinie 22 um rund 400 Meter konnten in den letzten eineinhalb Jahren ein neuer Kreisverkehr in Eppelheim, neue Rad- und Fußwegeführungen einschließlich eines Rad- und Gehwegtunnels sowie die Neugestaltung der Kreuzung im Anschluss an die Brücke auf Heidelberger Gemarkung umgesetzt werden.

Bauverzögerungen gab es dabei durch unerwartete Munitionsfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Linie 22 soll trotzdem am heutigen Sonntag in den Regelbetrieb auf der neuen Strecke gehen. Auch der Radverkehr und die Fußgängerinnen und Fußgänger sollen die Brücke ab dem heutigen Sonntag nutzen können, teilte die RNV mit. Für den Autoverkehr soll die Autobahnbrücke Ende Dezember freigegeben werden.

Die Gesamtkosten hierfür sollen rund 17,75 Millionen Euro betragen. An der Finanzierung sind neben Bund und Land auch die Städte Heidelberg und Eppelheim, die Heidelberger Straßen- und Bergbahn sowie die Stadtwerke Heidelberg beteiligt.

Mit der Eröffnung des neuen Streckenabschnitts durch die Bahnstadt sowie über die Autobahnbrücke nach Eppelheim werden die Linien 22 und 26 verflochten: Künftig fährt die Linie 22 aus Eppelheim kommend über die Bahnstadt und die Montpellierbrücke zum Bismarckplatz. In der Bahnstadt werden die drei Haltestellen Eppelheimer Terrasse, Gadamerplatz und Hauptbahnhof Süd bedient. Fahrgäste aus Eppelheim und Pfaffengrund sollen so eine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof bekommen. Die Linie 26 biegt aus Kirchheim kommend in den Czernyring ein und hält ebenfalls an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd. Auch die Kirchheimer erhalten damit eine Anbindung an den Hauptbahnhof. Danach geht es weiter über den Gadamerplatz und die Czernybrücke, durch die Bergheimer Straße – mit Umsteigemöglichkeit in Richtung Neuenheimer Feld am Betriebshof – weiter zum Bismarckplatz

Info: Mehr zum ÖPNV-Fahrplan in Heidelberg und darüber hinaus gibt es unter www.rnv-online.de/winterfahrplan2018. Mehr zum Mobilitätsnetz Heidelberg gibt es unter www.heidelberg-mobinetz.de