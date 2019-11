Von Micha Hörnle

Heidelberg. Mikroplastik erobert die Schlagzeilen. Vor sechs Wochen hieß es auf der "Fridays for Future"-Demonstration: "Früher war der Fisch in der Verpackung, heute ist die Verpackung im Fisch". Allerdings ist die Datenlage nicht so klar, wie es die aktuelle Debatte vermuten lässt. SPD und Bunte Linke hatten den Heidelberger Schadstoff-Experten Thomas Braunbeck ins Forum am Park eingeladen - und der redete Klartext.

> Wo kommt das Plastik her? Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Plastikära: Zwischen 1950 und heute wurden knapp zehn Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt, vor allem nach der Jahrtausendwende nahm die Produktion noch einmal rasant zu. Jedes Jahr werden weltweit etwa 300 Millionen Tonnen an Kunststoffen produziert, in Deutschland allein sind es knapp 50 Millionen Tonnen. Allerdings sinkt in Europa und Nordamerika die Produktion, dafür holen in den letzten Jahren Indien und China stark auf. Man geht davon aus, dass weltweit 62.000 Unternehmen mit einem Umsatz von 350 Milliarden Dollar und 1,5 Millionen Angestellten in dieser Branche tätig sind. 35 Prozent des Plastiks wird für Verpackungen verwendet, 24 Prozent für den Bau und zehn Prozent für Fahrzeuge.

> Wie lange hält Plastik? Das kommt darauf an. Eine Tüte wird nach zehn bis zwanzig Jahren abgebaut, Einwegwindeln oder PET-Flaschen nach 450 oder Angelschnüre erst nach 600 Jahren. Dabei verrottet das Plastik nicht, es zerfällt in immer kleinere Bestandteile, wobei bis zu 30 weitere Stoffe (Weichmacher, Farbstoffe oder Stabilisatoren) freigesetzt werden.

> Was passiert mit dem Plastik? Generell kann man Kunststoffe auf Deponien lagern - in Deutschland ist das seit 2006 verboten -, verbrennen oder recyceln. Allerdings ist die deutsche Recyclingquote von etwa 30 Prozent relativ gering; deutlich mehr wird verbrannt - was viel Energie frisst und wobei früher hochgiftige Dioxine entstanden. Viel Plastik wird auch von den Industrieländern exportiert - in der Hoffnung, dass gerade in Südasien der Abfall wiederverwertet wird, was aber oft nicht passiert.

> Wie viel Kunststoff landet im Meer? Das weiß man nicht genau, Braunbeck nannte Zahlen von fünf bis 13 Millionen Tonnen - bei einer geschätzten Plastikabfallmenge von 275 Millionen Tonnen. Das, was aber als gigantische Plastikstrudel auf den Ozeanen zu sehen ist, ist nur die Spitze des Eisberges. Der meiste Plastikabfall zerfällt und sinkt im Meer ab. Die Plastikteppiche sind allerdings kein neues Phänomen, so Braunbeck. Er selbst sah seinen ersten vor 20 Jahren, in der Fachliteratur wurde dieses Phänomen erstmals 1962 erwähnt.

> Was ist mit Mikroplastik? Damit sind Plastikteilchen gemeint, die kleiner als fünf Millimeter sind. Entweder wird das Mikroplastik bewusst produziert (zum Beispiel als Peeling in Kosmetika oder als Abriebmittel bei Zahnpastas) oder es entsteht beim Zerfallsprozess von größeren Plastikprodukten. Laut einer Studie der Weltnaturschutzunion von 2017 spielen gerade die heftig kritisierten Kosmetika mit Mikroplastik - viele Hersteller verzichten mittlerweile darauf - kaum eine Rolle für die Ozeane. Hauptverursacher sind der Abrieb von Autoreifen, der Feinstaub aus Städten und das Waschen von synthetischen Textilien wie Fleece.

> Wie gefährlich ist Mikroplastik? Braunbeck überraschte mit der Feststellung, dass nach der jetzigen Datenlage die kleinen Plastikteilchen nicht gesundheitsgefährlich seien. Ja, sie sammeln sich bei den Lebewesen im Darm an, werden aber in aller Regel wieder ausgeschieden - jedenfalls wandert Mikroplastik offenbar nicht in die Organe. Was nicht heißt, dass Braunbeck Entwarnung geben kann: So lagern sich auf dem Mikroplastik oft Chemikalien an, die dann durchaus vom Darm in den Rest des Körpers gehen können. Erste Hinweise gibt es zudem, dass Mikroplastik Auswirkungen auf die Beweglichkeit von Larven und auf die Schlupfrate haben könnte. Noch viel weniger weiß man über die noch kleineren Partikel, in die einmal Mikroplastik zerfallen wird, das Nanoplastik: Hier gibt es keine Daten - und Braunbeck hält es nicht für ausgeschlossen, dass diese Miniteilchen doch vom Darm in den Körper wandern könnten und potenziell schädlich sind.

> Was empfiehlt der Experte? Einen noch bewussteren Umgang mit Plastik - also vor allem weniger davon, denn ob schädlich oder nicht: Plastik ist ein Fremdkörper in der Umwelt. Eine vierte Klärstufe beim Abwasser würde schon viel helfen (auch gegen Arzneimittelrückstände) - in der Schweiz ist die bald vorgeschrieben. Allerdings weiß Braunbeck auch: "Plastikfrei werden wir nie leben."

> Welche Initiativen gibt es in Heidelberg? Im Mai organisierten Studenten eine Aktionswoche "HD plastikfrei": "Das schärft den Blick", sagt Organisatorin Sarah Schuhegger rückblickend. Die SPD hat sich mit einer geplanten Steuer auf Plastikverpackungen in der Gastronomie ("To go") die Stadt Tübingen zum Vorbild genommen, schließlich fliegen die "in der ganzen Stadt herum", so SPD-Rätin Monika Meißner. Allerdings ist das juristisch relativ heikel. In Tübingen dauert es wohl noch mit der Verpackungssteuer, denn jetzt soll erst einmal ein Gutachten erstellt werden. "Die Heidelberger" wiederum wollen, dass Plastiktüten im Einzelhandel verschwinden. Den "Bunten Linken" geht das nicht weit genug, sie fordern die Stadt Heidelberg auf, gegen Mikroplastik tätig zu werden, denn, so sagte Arnulf Weiler-Lorentz zu Braunbeck: "Ich halte Mikroplastik sehr wohl für gefährlich."