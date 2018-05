So wie hier an einem Mittwochnachmittag wird die Filiale der Metzgerei Werz in der Schwetzinger Straße 17 ab Anfang Juli für immer geschlossen sein, wozu nicht zuletzt der Bau der Straßenbahnlinie 26 vor zwölf Jahren beigetragen hat. Foto/Repro: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg. Schier nicht enden wollen die Kirchheimer Hiobsbotschaften. Zuerst verkündete der Stadtteilverein das Aus für die Straßenkerwe. Dann gab der Karnevals-"Club der Schafsköpfe" bekannt, dass er sich auflöst. Und nun ließ auch noch die Metzgerei Werz ihre Kundschaft wissen, dass "wir unser Ladengeschäft in der Schwetzinger Straße zum 30. Juni schließen".

Begründet wird dieser Schritt seitens des Traditions- und Familienbetriebs so: "In den vergangenen Jahren hat sich unser Schwerpunkt immer weiter auf die Belieferung von Gastronomie, der Gemeinschaftsverpflegung, Krankenhäusern, Altenheimen und dem Lebensmitteleinzelhandel verlegt, und dies erfolgreich." Darauf wolle man sich fortan konzentrieren. Aus diesem Grund schließe man "mit einem weinenden Auge" das Ladengeschäft, doch freue man sich darauf, Kunden "in unserem Werksverkauf in der Hardtstraße von Donnerstag bis Samstag begrüßen zu können".

Für viele Kirchheimer ist das durchaus ein schwerer Schlag. Denn wenn diese in Sachen Einkaufsangebot in ihrem Stadtteil auf etwas richtig stolz waren, dann auf die drei Metzgereien in der Schwetzinger Straße. Sprich: auf den "Werz" in der Schwetzinger Straße 17, den "Bolz" in der Schwetzinger Straße 50 und den "Gieser" in der Schwetzinger Straße 82. Allerdings muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass alle drei Metzgereien vor mittlerweile zwölf Jahren in die Bredouille gerieten. Ursache hierfür war der Bau der Trasse für die neue Straßenbahn-Linie 26, die aus der Schwetzinger Straße eine Baustelle machte, an die man sich bis heute im Stadtteil mit Grausen erinnert (die RNZ berichtete mehrfach).

Jedenfalls musste Rolf Gieser im Mai 2006 von einem Umsatzrückgang in Höhe von 30 und Bernd Bolz von einem eben solchen in Höhe von 50 Prozent berichten. Elfriede Werz wiederum schätzte damals, dass pro Tag 80 bis 100 Kunden weniger in das Ladengeschäft kamen. Über die Bauzeit hätte dies in der Summe einem Verlust von gut 5000 Kunden entsprochen.

Dass sich keine der drei Metzgereien von diesen mithin brutalen Einbrüchen anschließend so richtig erholt hat, ist in Kirchheim ein offenes Geheimnis. Ja, es wurde wieder besser, doch der überaus gute Kundenzulauf vor dem Bau der "Bembl"-Trasse wurde nicht mehr erreicht. Jeder, der dort regelmäßig einkaufte und einkauft, dürfte dies so bestätigen.

Nun wird also aus dem Trio der Kirchheimer Qualitätsmetzgereien in der Schwetzinger Straße ein Duo, weshalb ein kleiner Rückblick auf die Werzsche Firmengeschichte im Ortskern angebracht ist. Sie begann im Jahr 1935, als August Werz die Metzgerei von Wilhelm Knoll übernahm. Hierdurch legten der gelernte Fleischer von der Schwäbischen Alb und seine Frau Hilde den Grundstein für ein Unternehmen, das in seiner Geschichte nur drei Chefs unter ihren Fittichen haben sollten. Denn in die Fußstapfen von August Werz trat zunächst sein Sohn Werner und später dessen Sohn Frank, der nach wie vor die Geschäfte führt.

In der Zeit von Werner Werz wurde auch eine Entscheidung getroffen, die sich allem Augenschein nach stark auf die aktuelle Entscheidung zur Schließung des Ladengeschäfts auswirkt: Ende der siebziger Jahre wurde ein neuer Betrieb in der Hardtstraße 98-100 aufgebaut. Anlass hierzu gab die gute Auftragslage, die im Stammbetrieb im Herzen Kirchheims schlicht nicht mehr bewältigt werden konnte.

Und da eingangs von der Straßenkerwe und dem "Club der Schafsköpfe" die Rede war, muss auch davon die Rede sein, dass die Metzgerei Werz bis zum Jahr 2014 auf der Straßenkerwe große Präsenz zeigte. Präsenz zeigte sie obendrein auch bei den "Schoofkopp"-Fastnachtssitzungen, denn zu deren Ritual gehörte, dass den Bühnenprotagonisten in schönster Regelmäßigkeit mit "Worscht vum Werz" gedankt wurde.