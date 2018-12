Heidelberg. (pne) Pascal Baumgärtner hat sich in diesem Jahr selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht: Die vierte Auflage von "Metropolink" war so bunt, so ungewöhnlich, so erfolgreich wie nie zuvor. Mehr als 20 Wände wurden zum Leben erweckt. 52 Künstler waren dabei. Und über 7000 Besucher strömten ins Patrick Henry Village, wo für zehn Tage ein Festivaldorf entstand. Ab sofort gibt es das alles noch einmal zum Nacherleben.

"Wir wollten das Festival und alle Akteure, die mitgemacht und mitgeholfen haben, in eine Publikation packen", erklärt Baumgärtner. 116 Seiten, 800 Fotos, Porträts von Künstlern, Kunstwerken und Unterstützern umfasst die Veröffentlichung, die gerade noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest in den Druck ging. Der Titel des Ganzen - "Everything you can imagine is real" ("Alles, was du dir vorstellen kannst, ist echt") - ist dabei Programm. Ob großformatige Poster oder Videos rund um das Festival: Die Publikation kommt ähnlich innovativ daher wie "Metropolink" selbst.

Zu sehr in Erinnerungen schwelgen wollen Baumgärtner und sein Team trotz dieser gelungenen Selbsthuldigung aber nicht. Denn nach dem Festival ist bekanntlich vor dem Festival. Für den Sommer 2019 plant der Kurator erneut Großes: "Das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, war erst der Kick-off."

