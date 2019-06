Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein "Sumpf des Verbrechens", Minderjährige, die in Rohrbach verkauft würden, in Heidelberg gebe es "so viele Mafiaclans wie Studenten", Hartz-IV-Empfänger, die angeblich Bordelle eröffnen. "War’s das?", fragt der Vorsitzende Richter Jochen Herkle nach einer 30-minütigen Tirade. Doch der Angeklagte ist mit seinem "Letzten Wort" vor dem Ende der Beweisaufnahme noch nicht fertig. Weitere 15 Minuten schimpft der Immobilienmakler über die Polizei und Justiz, die mit der Mafia unter einer Decke steckten.

Weil er im November vergangenen Jahres einen Mann habe erstechen wollen, musste sich der 41-Jährige seit April vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Am Dienstag fiel das Urteil: Weil das Gericht es als erwiesen ansieht, dass der Angeklagte den Mann habe töten wollen und weil er zuvor zwei Männer schlug, bei und nach seiner Festnahme Polizisten und deren Familien bedrohte und beleidigte und darüber hinaus bewährungsbrüchig wurde, verurteilte ihn das Schwurgericht zu insgesamt neun Jahren Haft. Als Richter Herkle ihn belehrt, dass er Revision einlegen kann, wirft ihm der Immobilienmakler ein "Sowieso" entgegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Angeklagte in dem Prozess zeigt, was er von der Veranstaltung hält. Wegen "Dazwischenreden und Beleidigen von Prozessbeteiligten" hat ihn Richter Herkle am 5. Juni vom Prozess ausgeschlossen. Erst zu seinem "Letzten Wort" durfte der Angeklagte wieder in den Saal. Weder die Verteidigerin, Andrea Combé, noch Oberstaatsanwalt Florian Pistor haben das in ihrer Karriere bisher erlebt.

"Die Hauptverhandlung war geprägt - und da bediene ich mich der Worte des Oberstaatsanwalts - von der ungewöhnlichen und verstörenden Persönlichkeit des Angeklagten", führte Richter Herkle in seiner Urteilsbegründung aus. Er habe zum Schluss der Verhandlung wieder einmal "beredtes Zeugnis davon abgelegt, was dissoziale Persönlichkeit meint." Die hatte der psychiatrische Gutachter dem Angeklagten diagnostiziert. Sogar in einer psychopathologischen Form.

Und wie zum Beweis dessen, fällt der Angeklagte Richter Herkle immer wieder dabei ins Wort - als er erklärt, dass das Gericht davon ausgeht, dass er sich dem Auto genähert habe, in dem das Opfer saß, mit dem Messer in Richtung des Gesichts stach, nachdem das Opfer das Messer abwehrte, in die Beine stach, dem Opfer bis zu einer Tankstelle folgte, wo es sich selbst bewaffnete und verschanzte. Dass der Angeklagte daraufhin abgezogen und geflüchtet sei.

Als der Richter erzählt, dass die bedrohten Polizisten, die Angst um ihre Familien hatten, noch heute darunter leiden, lacht der Angeklagte. "Märchen für Märchen" lese der Richter vor. Herkle übertönt den Angeklagten, klärt ihn darüber auf, dass sie nicht davon ausgehen, dass sein vermuteter Alkohol- und Kokainkonsum zu der Straftat gebracht habe. Dass er schuldfähig ist: "Er braucht weder Kokain noch Alkohol, damit er aggressiv wird und Straftaten begeht." Das hatte auch Oberstaatsanwalt Pistor festgestellt: "Es ist nicht so, dass die Drogen ihn beherrschen. Er beherrscht die Drogen."