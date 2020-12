Heidelberg. (ani) Seit einer Woche sind Schulen und Kitas geschlossen. Eine Woche lang – bis zum Start der Weihnachtsferien an diesem Mittwoch – bedeutete das unter anderem auch für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen, dass sie bereitstehen mussten für die Notbetreuung. Eine Erzieherin wandte sich nun an die RNZ, weil sie nicht zufrieden damit ist, wie diese in den städtischen Kitas organisiert wird.

"Die Stadt erwartet angesichts der aktuellen Lage erneut für die Notbetreuung der Kinder, dass das gesamte Kollegium der Kindergärten zur Präsenzarbeit erscheint", so die Erzieherin. Teilweise führe das dazu, dass in einzelnen Gruppen mehr Erzieherinnen als zu betreuende Kinder anwesend seien. Dabei könne man die Arbeit, die neben der Kinderbetreuung erledigt werden müsse – etwa Dokumentation, Organisation oder Lektüre von Fachliteratur – sehr gut im Homeoffice erledigen. "Leider widerspricht der gewählte Weg den ständigen öffentlichen Forderungen des Oberbürgermeisters nach strengeren Maßnahmen – die Stadt hätte hier die Möglichkeit, Kontakte zu reduzieren, indem sie Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht."

Warum also wird das von der Stadt nicht praktiziert? Ein Stadtsprecher erklärt auf RNZ-Anfrage: "Der Arbeitsschwerpunkt von Erzieherinnen liegt in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern." Der Anteil an Arbeitsaufträgen ohne anwesende Kinder sei tatsächlich als gering einzustufen. Überhaupt: "Der Organisations- und Verwaltungsbereich in den Kitas gehört zu den Aufgaben von Leitung und Stellvertretung – hier ist auch Homeoffice gängig." Deshalb gälten grundsätzlich alle bestehenden Arbeitszeitregelungen für Erzieherinnen und Erzieher weiter. Wenn die Kinderzahlen aber so gering seien, dass für die Betreuung der anwesenden Kinder weniger Personal notwendig ist, hätten die rund 300 Fachkräfte in den städtischen Kitas verschiedene Möglichkeiten. Sie könnten etwa ihren Jahresurlaub oder etwa auch Überstunden abbauen. Punktuell gebe es auch die Möglichkeit, in Absprache mit der Leitung der Kita, Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Außerdem könnten die Fachkräfte auch in anderen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden. "Zum Beispiel hat die Stadt aktuell viele Mitarbeiter an das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung abgeordnet", so der Stadtsprecher.