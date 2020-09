Von Sebastian Riemer

Heidelberg/Mannheim. Fast jeder kennt das Silicon Valley, den weltweit wichtigsten Standort der IT- und Hightech-Industrie rund um San Francisco. Seit ein paar Jahren gibt es zudem das Cyber Valley, ein Verbund der Unis Stuttgart und Tübingen mit Unternehmen, die gemeinsam die Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz vorantreiben.

Ein ganz neues "Valley" (wörtlich: Tal) der Spitzenforschung könnte bald in und um Heidelberg entstehen: das "Health Valley", das sich der Gesundheit und den Lebenswissenschaften verschreibt. Denn die Landesregierung meint es offenbar ernst damit, den Medizinstandort Rhein-Neckar – mit Heidelberg als Zentrum – massiv zu stärken. So sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, nachdem sich die Koalition am Montag auf ein milliardenschweres Investitionsprogramm geeinigt hatte, dass damit auch ein Innovationscampus Heidelberg/Mannheim nach dem Vorbild des Cyber Valleys unterstützt werden solle.

Der Plan hat zwei Komponenten: Zum einen arbeiten Arbeitsgruppen in Heidelberg, Mannheim und Stuttgart aktuell daran, eine Fusion der Uniklinik Heidelberg mit dem finanziell darbenden, von der Stadt getragenen Mannheimer Uniklinikum auszuloten. Zweitens treibt das Land eine Forschungsallianz nach dem Vorbild des schwäbischen Cyber Valley voran: Darin würde das neue Großklinikum Heidelberg viel strategischer als bisher mit Einrichtungen wie dem Deutschen Krebsforschungszentrum, dem Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, dem Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium (EMBL) oder der Mannheimer Fraunhofer-Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie zusammenarbeiten.

"Wir wollen die Forschung und den Transfer in die Industrie so stärken, dass man die besten Talente der Welt anzieht", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) der RNZ zur geplanten Forschungsallianz. Die Voraussetzungen in Heidelberg und der Region seien gut, aber momentan hapere es noch an strategischer Zusammenarbeit – sowohl zwischen den Forschungseinrichtungen als auch mit Unternehmen. Die Landesregierung will zwar eine ordentliche Finanzierung aufsetzen, aber Bauer betont, dass es auch Geld von privater Seite brauche: "Das Cyber Valley konnte nur mit dem Einsatz von Firmen so groß werden."