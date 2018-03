Von Birgit Sommer

Heidelberg. Nieren sind zwei faustgroße Organe im Körper. Unsere Ausscheidungsorgane. Jede einzelne Minute reinigen sie 100 Milliliter Blut, 1800 Liter am Tag. Ein Geflecht aus feinsten Kanälen trennt unter anderem Giftstoffe, Harnstoff, Salze und etwas Flüssigkeit ab. Sollten die Nieren krank werden, merkt man möglicherweise lange nichts davon. Bei Versagen der Organe helfen schließlich nur noch die Blutreinigung per Dialyse - 80.000 Menschen in Deutschland brauchen das - oder eine Nierentransplantation.

"Nierenerkrankungen - Vorbeugen, erkennen, behandeln", lautet der Titel des nächsten Vortrags bei "Medizin am Abend", der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Universitätsklinikum und Rhein-Neckar-Zeitung. Prof. Martin Zeier, der Ärztliche Leiter des Nierenzentrums Heidelberg, spricht darüber am Mittwoch, 21. Februar, ab 19 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400.

"Es gibt viele Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion", sagt Zeier. Schuld daran können hoher Blutdruck, Diabetes, Autoimmunerkrankungen der Niere oder auch eine zu unkritische und zu lang dauernde Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten (Nichtsteroidale Antirheumatika, NSAR) wie Ibuprofen oder Diclofenac sein. Sie wirken schnell gegen Schmerzen, Millionen Menschen schlucken diese Tabletten und Kapseln. Im schlimmsten Fall können Patienten aber ein Nierenversagen davontragen. Zeier empfiehlt hier etwa, Probleme mit den Gelenken mithilfe von Physiotherapie und Sport in den Griff zu bekommen.

Beim medizinischen Check-up werden im Blut meist auch die Kreatininwerte gemessen. Bei Kreatinin handelt es sich um ein Stoffwechselprodukt des Kreatins aus den Muskeln. Es dient als Laborparameter für die Nierenfunktion. Sollten die Werte nicht in Ordnung sein, empfiehlt es sich, einen Nierenspezialisten, einen Nephrologen, aufzusuchen - und nicht etwa den Urologen, der sich um Harnblase, Inkontinenz oder Tumoren der Prostata kümmert.

Zeier wird bei "Medizin am Abend" die Organe, deren Funktion und die Diagnosen der Nephrologen in vielen Bildern vorstellen. Der Experte wird auch sagen, was bei eingeschränkter Nierenfunktion zu tun ist. So sollte man etwa die Verwendung von Salz bei der Ernährung einschränken oder den Fleischkonsum, also die Aufnahme von Eiweiß, reduzieren.