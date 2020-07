Von Holger Buchwald

Heidelberg. Gärtner, Naturschutzverbände und Stadtteilvertreter, die im Bündnis Bürgerbeteiligung zusammengeschlossen sind, haben im Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld einen Punktsieg gegen die Projektträger von Stadt, Land und Universität errungen. Anregungen des Bündnis Bürgerbeteiligung wurden im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss aufgegriffen; dort stimmte nun eine Mehrheit mit elf zu fünf Stimmen für einen gemeinsamen Änderungsantrag, den SPD, Grüne, GAL, die Linke, Bunte Linke und Heidelberg in Bewegung eingebracht hatten. Nach einer emotionalen dreistündigen Debatte kommentierte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Niederlage so: "Dann hat dieses Gremium so entschieden. Ich hoffe, im Gemeinderat geht es anders aus." Die Streitpunkte:

> Das Gewann Hühnerstein liegt nördlich des Klausenpfades, also nicht mehr auf dem Campus. Seit 1970 hat die Universität Baurecht für das Gelände, doch das Bündnis Bürgerbeteiligung fürchtet, das bei einer Bebauung wertvolle Anbaufläche verloren gehen könnte. Bernd Müller von Vermögen und Bau Baden-Württemberg besteht hingegen als Landesvertreter darauf, dass dieses Baurecht nicht angetastet wird. So stehe es in der Rahmenvereinbarung von Stadt, Land und Uni, die vom Gemeinderat verabschiedet wurde. "Das ist unser Grundgesetz für den Masterplanprozess." Danach benötigen die Institute und medizinische Einrichtungen des Neuenheimer Feldes in den 20 Jahren zusätzliche 818.000 Quadratmeter Nutzfläche.

Im gemeinsamen Änderungsantrag der Stadträte wollten sie festlegen, dass der Hühnerstein erst dann bebaut werden darf, wenn im Neuenheimer Feld alle Potenziale zur Nachverdichtung komplett ausgeschöpft sind. Doch Bernd Müller wies darauf hin, dass eine mögliche Bebauung auch schon früher kommen könnte, wenn auf einen Schlag große Flächen benötigt werden. Der Bedarf der Kliniken und Forschungseinrichtungen sei nicht absehbar: "Was mache ich, wenn ich auf einmal eine Klinik mit 300.000 Quadratmetern Grundfläche unterbringen muss oder eine Forschungseinrichtung vom Rang eines Fraunhofer Instituts nach Heidelberg kommen möchte?" Nach längerer Diskussion um diese Fragen entschieden die Stadträte, dass dieser Streitpunkt bis zur Gemeinderatssitzung am 23. Juli ausgeklammert wird. Bis dahin soll die Stadt einen neuen Formulierungsvorschlag für den Hühnerstein unterbreiten.

> Welches Team darf weiter planen? Stadt, Land und Uni favorisieren das Team Astoc. In dessen städtebaulichem Entwurf könnten die guten Ideen der drei anderen Planungsteams (siehe Artikel links) am besten integriert werden. Doch die Mehrheit im Ausschuss setzte durch, dass in Konkurrenz zu Astoc auch noch das Team Höger mit den weiteren Planungen beauftragt wird. Erst später wolle man sich entscheiden, mit welchen Vorschlägen weitergemacht werden soll.

Hintergrund Wie es mit dem Masterplan weitergehen soll hob. Die Erweiterung des Campus in das Handschuhsheimer Feld und eine Fünfte Neckarquerung waren schon immer die zwei größten Streitpunkte, wenn es um die Zukunft des Neuenheimer Feldes ging. Abseits davon konnten sich die Beteiligten aber auch auf einige Punkte einigen. So sollen die unterschiedlichen Quartiere im Campus [+] Lesen Sie mehr Wie es mit dem Masterplan weitergehen soll hob. Die Erweiterung des Campus in das Handschuhsheimer Feld und eine Fünfte Neckarquerung waren schon immer die zwei größten Streitpunkte, wenn es um die Zukunft des Neuenheimer Feldes ging. Abseits davon konnten sich die Beteiligten aber auch auf einige Punkte einigen. So sollen die unterschiedlichen Quartiere im Campus nach verschiedenen Nutzungen gegliedert werden. Geplant ist zudem ein grünes Wegenetz, das vom Handschuhsheimer Feld bis zum Neckar führen soll. Ebenso sollen zentrale Freiräume und Plätze erhalten oder geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel ist auch die CO2-Neutralität des Campus. Beschlossen ist auch, dass der Neckarbogen in einer 60-Meter-Linie von der Bebauung freigehalten werden muss. Wohnen auf dem Campus sei das effektivste Mittel, um den Pendlerverkehr zu reduzieren. Parkplätze sollen Gebäuden weichen. Zur Lösung der Verkehrsprobleme werden auch Vorschläge der anderen beiden Planungsteams geprüft: so zum Beispiel eine Seilbahn von einem Park & Ride-Platz an der S-Bahnstation Pfaffengrund/Wieblingen über den SRH-Campus in Wieblingen ins Neuenheimer Feld und eine mögliche Fuß- und Radbrücke mit Anbindung an den S-Bahnhof-Wieblingen und den Radschnellweg Mannheim-Heidelberg. Geprüft werden soll aber auch eine Variante ohne Fünfte Neckarquerung, eine Straßenbahn-Stichstrecke von der Berliner Straße über die gesamte Tiergartenstraße bis zum Sportzentrum Nord und ein Straßenbahn-Campusring, der in einer Variante südlich des Technologieparks und nördlich der Straße "Im Neuenheimer Feld" zum Campus führt.

"Kerstin Höger bietet den nachhaltigsten Schutz für das Handschuhsheimer Feld", sagte Birgit Müller-Reiss, die vom Bezirksbeirat Handschuhsheim in den Ausschuss entsandt worden war. Denn Höger sehe als einzige der vier Planer derzeit überhaupt keine Bebauung des Hühnersteins vor. Höger bringe auch auf dem Campus den höchsten Anteil an Wohnraum unter. Die Konsequenz: Weniger Pendler und weniger Verkehr. Ähnlich sah dies "Bunte Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Wichtigstes Ziel der Stadt sei der sorgsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Dagegen konterte der OB, dass die Stadträte jetzt nicht darauf schauen sollte, welcher Planungsentwurf der Universität und der Wissenschaft die geringste Entwicklungsperspektive biete. "Wenn wir auf dieser Ebene diskutieren, ist das ein Rückschritt." Eine Parallelbeauftragung zweier Teams koste Zeit und Geld. Würzner: "Wir brauchen jetzt auch einmal ein Gremium, das wirklich entscheidet."

Albertus Bujard, Co-Vorsitzender des Koordinationsbeirates, betonte, dass sich das Forum als Gremium der Bürgerbeteiligung nicht eindeutig auf einen Entwurf festgelegt habe. Bei einer Beurteilung nach verschiedenen Kriterien hatte Astoc die Nase vorn, dafür muss Höger mit dem geringsten Widerstand aus der Bevölkerung rechnen. Als ehemaliger Planer würde Bujard davon abraten, zwei Teams parallel zu beauftragen.

> Misstrauisch reagieren die Projektträger auf die Planungen von Kerstin Höger. Bernd Müller betont, dass auch die Züricherin wisse, dass der Hühnerstein möglicherweise irgendwann bebaut werden müsse. Aber sie lege als einziges Team dazu keine Pläne vor. Zudem greife Höger stärker als ihre Konkurrenz in das Neckarufer ein und könne den geforderten 60-Meter-Abstand vom Fluss nicht überall einhalten. Die Stadtplanerin selbst, die per Skype zugeschaltet war, bestritt dies.

Baubürgermeister Jürgen Odszuck ärgerte sich noch in einem anderen Punkt über Höger. Während alle anderen Teams die geforderten 818.000 Quadratmeter Nutzfläche in Obergeschossen unterbrächten, beziehe die Züricherin bei ihrer Berechnung auch die Untergeschosse mit ein. Die Planerin selbst hält dies für legitim. Schließlich habe die Universität keine 818.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, sondern Grundfläche gefordert. CDU-Stadtrat Matthias Kutsch ließ dies nicht gelten: "Höger erfüllt als einzige nicht alle Kriterien." Sören Michelsburg (SPD) konterte: "Wenn man fünf Prozent der Fläche im Untergeschoss unterbringen kann, braucht man 40.000 Quadratmeter weniger auf dem Hühnerstein.

> Beim Verkehrskonzept gibt es für alle Teams noch Planungsbedarf. Das liegt auch daran, dass im bisherigen Masterplanprozess nur das enge Gebiet rund um das Neuenheimer Feld betrachtet wurde. Viele Pendler kommen aber von weiter außerhalb. Der Vorschlag der Verwaltung, auch eine Fünfte Neckarquerung von Wieblingen zum Campus als Straßenbahnvariante zu prüfen, stieß bei Sören Michelsburg auf Unverständnis: "Kein Planungsteam hat das vorgeschlagen."

Die Stadträte wollen nur eine neue Brücke ermöglichen, wenn alle anderen verkehrlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Doch das ärgerte wiederum Baubürgermeister Odszuck: "Ihre Anträge sind widersprüchlich. Einerseits wollen sie eine Stadt der kurzen Wege, ermöglichen aber den Wieblingern keinen direkten Zugang zum Feld." Letztendlich konnte sich die Mehrheit noch mit einem Punkt weiteren durchsetzen: Neue Bebauungen sollen im Campus erst dann zugelassen werden, wenn im Vorfeld der Verkehr entlastet wurde.