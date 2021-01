Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft Heidelbergs, der Universität und ihrer Kliniken, aber auch um die Lebensqualität in Handschuhsheim, Neuenheim, Bergheim und Wieblingen. Der Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld ist zweifelsohne eines der wichtigsten Projekte der Stadtentwicklung der letzten 60 Jahre. Damals, in den 1960er Jahren, hatten sich die wissenschaftlichen Einrichtungen im Neckarbogen angesiedelt.

Die beiden Planungsteams Astoc und Kerstin Höger sollen nun ihre bereits vorgelegten Entwürfe für einen Masterplan konkretisieren und dabei auch gute Ideen der beiden anderen Teams mit einarbeiten. So hat es der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mehrheitlich beschlossen. Dort und im Vorfeld hatte es emotionale Diskussionen darüber gegeben, ob es sinnvoll ist, gleich zwei Teams mit dieser großen, nahezu unlösbaren Hausaufgabe zu befassen. Oder ob nicht ein integrativer Ansatz besser wäre: Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, dass im Ansatz des Teams Astoc viele Ideen der anderen Büros mit einfließen könnten. Die Entscheidung des Heidelberger Gemeinderats im Überblick:

Wieso lässt der Gemeinderat gleich zwei konkurrierende Teams gegeneinander antreten? "Es gibt keine Not, schon jetzt eine Zuspitzung auf einen Entwurf vorzunehmen", sagte Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo: "Das wäre für den Frieden in der Stadt enorm wichtig." Bernd Zieger (Linke) favorisiert den Höger-Entwurf, weil sie das Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld nicht bebauen will und zum derzeitigen Stand der Planungen auch auf eine Fünfte Neckarquerung von Wieblingen in den Campus verzichtet. "Schon 2018 haben wir beschlossen, dass mindestens eine nachhaltige Masterplan-Variante weiterverfolgt werden soll." Michael Pfeiffer (GAL) glaubt ebenfalls, dass Höger die besseren Ideen hat.

Hintergrund Zahlen und Fakten Im Neuenheimer Feld sind aktuell mehr als 100 wissenschaftliche Institute, Zentren und Kliniken ansässig. So wie die Natur- und Lebenswissenschaften das Forschungsgeschehen an diesem Standort prägen, sind auch die Unternehmensstrukturen im Neuenheimer Feld dominiert [+] Lesen Sie mehr Zahlen und Fakten Im Neuenheimer Feld sind aktuell mehr als 100 wissenschaftliche Institute, Zentren und Kliniken ansässig. So wie die Natur- und Lebenswissenschaften das Forschungsgeschehen an diesem Standort prägen, sind auch die Unternehmensstrukturen im Neuenheimer Feld dominiert von einem Branchenmix auf diesen hochinnovativen Feldern. Das Spektrum der rund 100 Unternehmen reicht von weltweit agierenden Firmen wie etwa Springer-Verlag oder Octapharma Biopharmaceuticals, bis hin zu einer Vielzahl an Start-ups etwa im Technologiepark. Mit dem nichtwissenschaftlichen Teil des Mathematikon wurde das Angebot um Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomische Konzepte erweitert. Darüber hinaus gibt es im angrenzenden Handschuhsheimer Feld 19 Gartenbaubetriebe im Haupterwerb und viele weitere im Nebenerwerb. Diese bauen im Wesentlichen Sonderkulturen wie Gemüse, Obst und Zierpflanzen an. Die Zahlen im Überblick: Einwohner: etwa 3400 Beschäftigte: über 15.000 Studierende: etwa 18.000 Fahrradverkehr: An der Berliner Straße fahren rund 20.000 Radler pro Tag über alle drei Straßenquerschnitte des Gebietes rein und raus (Stand 2016/17). Autoverkehr: An der Berliner Straße fahren etwa 29.000 Pkw pro Tag über alle drei Straßenquerschnitte des Gebietes rein und raus (2016/17). Anzahl der Jobticket-Nutzer im Neuenheimer Feld: 6.141 (Stand: 2018) Gärtnereien bewirtschaften im Handschuhsheimer Feld knapp 200 Hektar beregnungsfähige Fläche. hob

[-] Weniger anzeigen

Dennoch lassen die Stadträte auch Astoc im Rennen. "Wir gehen doch schon einen Kompromiss ein, dass auch Astoc weiter dabei ist", so Pfeiffer. Oberbürgermeister Eckart Würzner, der es besser gefunden hätte, wenn alle Büros unter Federführung eines Planungsteams kooperieren, anstatt zu konkurrieren, konnte sich nicht durchsetzen. Das Abstimmungsergebnis war eindeutig: 25 Stadträte stimmten dafür, dass sowohl Astoc als auch Höger weiter eigene Entwürfe präsentieren dürfen, zwölf dagegen. Fünf Stadträte enthielten sich.

Wie sehen die Prinzipien des Städtebaus und der Freiräume aus? Die Nutzungen im Campus sollen in unterschiedliche Quartiere aufgeteilt werden. Das gilt als Grundlage für Astoc wie Höger. In der Mitte ist eine weitgehend autofreie Campusmitte vorgesehen. Durchgehende Freiraumverbindungen vom Handschuhsheimer Feld bis zum Neckar und ein grünes Wegenetz in Ringform sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen und eine Campusplanung der kurzen Wege ermöglichen. Das Neckarufer soll auf einem 60 Meter breiten Streifen vollkommen von einer Bebauung freigehalten werden.

Wird der Hühnerstein bebaut? Dieses Gewann liegt nördlich des Klausenpfades und damit im Handschuhsheimer Feld. Die Universität besitzt für Teile des Geländes bereits Baurecht, das laut Rahmenvereinbarung zwischen den Projektträgern nicht angetastet werden darf. Nun einigte sich der Gemeinderat nach langer Diskussion auf einen Kompromiss: Der Hühnerstein darf erst bebaut werden, wenn die Potenziale innerhalb des bisherigen Campus weitgehend ausgeschöpft sind. Mit der Formulierung "weitgehend" ging die Gemeinderatsmehrheit auf Antrag der SPD und "Bunte Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz auf den Wunsch der Stadtverwaltung und der Universität ein. Ursprünglich wollte man eine Bebauung nur dann zulassen, wenn die Potenziale vollkommen ausgeschöpft sind. Falls sich dort wissenschaftliche Institute ansiedeln, soll nun auch für die Neubauten ein Flächentausch mit den Sportanlagen nördlich des Klausenpfades geprüft werden. Dadurch würde die Bebauung näher an den Klausenpfad rücken.

Hintergrund Steckbrief Astoc Das Team Astoc ist der Favorit der Projektträger von Stadt, Land und Universität. Zentrales Element ist das Quartiersprinzip. Das heißt, die unterschiedlichen Nutzungen im Neuenheimer Feld sollen [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Astoc Das Team Astoc ist der Favorit der Projektträger von Stadt, Land und Universität. Zentrales Element ist das Quartiersprinzip. Das heißt, die unterschiedlichen Nutzungen im Neuenheimer Feld sollen eigene Viertel bekommen, die zum Beispiel Klinik-, Universitäts-, Innovations- oder Forschungsquartier heißen könnten. Klare Kanten – zum Beispiel eine Blockbebauung zur Berliner Straße – definieren das städtebauliche Konzept. Im Campus sind Freiräume vorgesehen – dazu gehören der Botanische Garten und eine aktive Mitte. Jedes Quartier erhält einen Flexbaustein, in dem die Energiezentrale, aber auch Gemeinschaftsflächen und Cafés untergebracht werden können. Besonders gut gefällt den Masterplan-Projektträgern, dass der Plan phasenweise umsetzbar ist. Beim Verkehr hält Astoc eine Straßenbahn mit starrer Linienführung und massiven Haltestellen für zu unflexibel. Eine Campusflotte aus Leihrädern, E-Rollern oder autonom fahrenden Minibussen sei flexibler. Nur für diese Campusflotte, den Fuß- und Radverkehr sei eine Neckarbrücke sinnvoll. Insgesamt will Astoc 818.000 Quadratmeter zusätzliche Bruttogeschossfläche im Neuenheimer Feld und auf dem Hühnerstein unterbekommen.

[-] Weniger anzeigen

Was ist mit der Fünften Neckarquerung? Sie ist noch lange nicht beschlossen, soll aber in den weiteren Planungen geprüft werden. Aber auf keinen Fall als eine reine Autobrücke. Denkbar ist eine Seilbahn von einem Parkplatz an der S-Bahn-Station Pfaffengrund/Wieblingen über den SRH-Campus bis zum Neuenheimer Feld und an die Berliner Straße. Möglich wäre aber auch eine Brücke für Straßenbahnen, den Rad- und Fußverkehr. Auch eine reine Fuß- und Radbrücke ist nach wie vor im Rennen. Auf Antrag von SPD und Weiler-Lorentz haben die Stadträte auch noch einmal die Klimaziele stärker betont: Das Verkehrskonzept muss entsprechend den Bestimmungen des Masterplans "100 Prozent Klimaschutz" eine CO2-Reduktion um etwa 50 Prozent bis 2030 beinhalten.

Und der restliche Verkehr? Mobilitätshubs für Leihräder, Elektroroller und andere werden für die innere Erschließung des Campus ebenso geprüft wie eine Straßenbahn-Stichstrecke von der Berliner Straße bis zum Sportzentrum Nord oder ein Straßenbahn-Campusring von der Berliner Straße unmittelbar südlich des Technologieparks und nördlich der bisherigen Straße "Im Neuenheimer Feld" ins Campus-Gebiet und über die Tiergartenstraße zurück. In jeder dieser Varianten sollen als Alternativen Buslinien geprüft werden. Die gesamtstädtischen Auswirkungen der unterschiedlichen Verkehrskonzepte werden ebenso untersucht wie die Kosten, die CO2-Bilanz und weitere umweltrelevante Fragen.

Hintergrund Steckbrief Höger > Kerstin Höger ist der Favorit des Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld, in dem sich Gärtner, Umweltverbände und Stadtteilvertreter zusammengeschlossen haben. [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Höger > Kerstin Höger ist der Favorit des Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld, in dem sich Gärtner, Umweltverbände und Stadtteilvertreter zusammengeschlossen haben. > Campus Kompakt nennt Höger ihren Entwurf. Sie will ihn vor allem entlang des vorgesehenen Campus-Rings und der Berliner Straße nachverdichten – und zwar vorrangig auf bereits versiegelten Flächen wie Parkplätzen. > Ähnlich wie Astoc sieht Höger einzelne Quartiere für die unterschiedlichen Nutzungen vor, die sie aber Cluster nennt. > Der Hühnerstein wird bei Höger erhalten, indem sie höher baut als ihre Konkurrenten – und indem sie Nutzungen im Untergeschoss vorsieht. Von der Stadt und dem Land wird bezweifelt, dass die dichte Bebauung Högers dafür geeignet ist. Denn dadurch könnte man nicht so stark abgraben, dass natürliches Licht in diese Räume fällt. > Als Verkehrslösung sieht Höger neben Mobilitätshubs einen Straßenbahn-Ring und eine konsequente Parkraumbewirtschaftung mit Jobticket vor. Auf eine Neckarbrücke will sie verzichten. > "Nur" 716.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche bringt Höger laut Stadt unter. Allerdings sagt sie selbst, dass sie, wenn die Untergeschosse eingerechnet werden, auch auf die geforderten 800.000 Quadratmeter kommt.

[-] Weniger anzeigen

Bis zu 800.000 Quadratmeter zusätzliche Bruttogrundfläche sind vorgesehen. Wie kann dabei der Verkehrsinfarkt vermieden werden? Hier hat sich die Mehrheit des Gemeinderats mit einer leicht abgeschwächten Version ihrer früheren Forderung durchgesetzt: Die Geschossflächenzahl, die die Dichte der Bebauung angibt, darf nur in dem Maße erhöht werden, wie vorher der Autoverkehr reduziert wurde. Bei diesem Vorgehen könne aber auch ein stufenweises Vorgehen gewählt werden. Weiter heißt es in dem beschlossenen Antrag von SPD und Weiler-Lorentz: "Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist durch Verkehrszählungen nachzuweisen."

Sind die bisherigen Planungen nach der Corona-Krise überhaupt noch aktuell? Genau dies soll nun auf Antrag der SPD untersucht werden. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Wachstumsziele der wissenschaftlichen Einrichtungen in den Zeiten von Homeoffice und digitaler Lehre überhaupt noch aktuell sind. Allein die Universität meldet einen möglichen Flächenbedarf von 368.000 Quadratmetern an.

Wie können die Entwürfe von Astoc und Höger künftig miteinander verglichen werden? Hier hat der Gemeinderat auf Antrag der Grünen einen Kriterienkatalog verabschiedet. Dabei geht es um die CO2-Bilanz, die Pendlerzahlen, die Klimaneutralität der Energieversorgung, die Qualität des Mikroklimas, die ökologische Qualität der Grünflächen, verlässliche Angaben, ob und in welcher Größenordnung der Hühnerstein bebaut werden soll, Ideen zur Aufwertung des Uferbereichs, eine Darstellung der Anteile für Wohnraum und von Parkplätzen auf dem Campus und den Anteil des Autoverkehrs im Gesamtkonzept. Dieser Antrag wurde mit 30 zu 13 Stimmen und einer Enthaltung angenommen.