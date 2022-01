Heidelberg. (RNZ) Bevor die Bezirksbeiräte Bergheim, Neuenheim, Wieblingen und Handschuhsheim ab Dienstag über die Ergebnisse des Masterplanprozesses Neuenheimer Feld diskutieren, melden sich die Stadtteilvertreter der Grün-Alternativen Liste (GAL) mit einer Pressemitteilung zu Wort.

"Die Mühen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt", heißt es vonseiten der GAL-Bezirksbeiräte. Der Masterplanprozess habe gezeigt, dass die Akteure aufeinander zugegangen sind, denn die nun von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorlage baue auf den Entwürfen der beiden Planungsteams auf. "Die Eckpunkte wie eine Innenentwicklung des Campusgeländes, der langfristige Verzicht auf eine Bebauung des Hühnersteins und ein kleiner Straßenbahnring werden von uns mitgetragen", so die GAL-Bezirksbeirätin Martina Weihrauch-Löffler aus Handschuhsheim.

Eine Herausforderung sehen die Bezirksbeiräte allerdings in der Verzahnung der Planungen mit den Klimazielen, wie sie etwa im "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz" der Stadt Heidelberg niedergelegt seien. Die bisher vorgesehenen Maßnahmen reichten dafür nicht. Dazu meint der GAL-Bezirksbeirat Frieder Rubik aus Neuenheim: "Aus unserer Sicht muss hier nachgesteuert werden: Hier sind mehr Ambitionen erforderlich wie etwa eine energetische Optimierung der Bebauung oder die konsequente Umsteuerung auf erneuerbare Energien." Die GAL-Bezirksbeiräte werden sich dafür einsetzen, die beiden Masterplanprozesse viel stärker miteinander zu verzahnen, als dies bisher der Fall ist.

Auch die Fein- und Nachjustierung der Verkehrsmaßnahmen seien noch ein Thema: "Bergheim darf nicht am Rande der Mobilitätsbetrachtungen stehen", so Jo-Hannes Bauer, GAL-Bezirksbeirat aus Bergheim. Und weiter: "Wir fordern, dass weitere verkehrslenkende Maßnahmen in der städtischen Vorlage benannt und zeitnah umgesetzt werden. Sie könnten somit schon jetzt zur Entlastung Bergheims vom Individualverkehr beitragen".

Die Bezirksbeiräte der GAL schlagen unter anderem vor, dass alle Einrichtungen des Neuenheimer Feldes ihren Beschäftigten Jobtickets anbieten. Weitere Maßnahmen wären die Verringerung der vorgesehenen Zahl der Pkw-Stellplätze im Campus sowie eine kostendeckende Anhebung der Parkgebühren auf diesen Stellplätzen. "Wir sind uns einig, dass die Bezirksbeiräte eine starke Botschaft dem Gemeinderat senden sollten: Ein zukunftsfähiger Campus ist ein Campus der kurzen Wege mit einem klaren Fokus auf den Umweltverbund aus ÖPNV, Rad und Fuß", so GAL-Bezirksbeirätin Regine Buyer aus Wieblingen.