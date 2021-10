Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Konzepte der Planungsbüros Astoc und Höger zur Entwicklung des Universitäts- und Klinikstandorts in Heidelberg standen im Mittelpunkt zweier Beratungen des Forums Masterplan Neuenheimer Feld. Fazit nach den Sitzungstagen: Der Bau der Ring-Straßenbahn soll so schnell wie möglich in Verbindung mit dem Anlegen von Park & Ride-Stellflächen in Angriff genommen werden. In diesem Punkt bestand Einigkeit. Zu einer abschließenden Gesamtempfehlung für einen der beiden Masterplanentwürfen kam es aber nicht.

Kontrovers wurden die zukünftige Expansion der Kliniken und deren Erreichbarkeit diskutiert. "Unsere Flächenbedarfe werden für die Weiterentwicklung an diesem einmaligen Standort weiter wachsen", machten Klinikvertreter deutlich. Kritisch sah man auch die Nachverdichtungspläne der Konzepte in den bestehenden Grenzen des Geländes.

Vorab hatten sich die rund 50 Forumsmitglieder mit den Themen Städtebau und Bildung von Quartieren, Sportflächennutzung und Freiraumqualität, technische Infrastrukturen und Energieversorgung, Verkehr und autofreie Zonen auseinandergesetzt. Themen waren auch die ungleichen Interessen und Zukunftserwartungen der Arbeitnehmer, Studierenden, Patienten und Besucher, das Zusammenspiel von innerer und äußerer Erschließung, die Straßenbahnanbindung mit nördlicher Erschließungsstraße oder die Parkplatzanzahl und deren Standorte. Rund 25 Zuhörer verfolgten die Debatten vor Ort oder übers Internet.

"Wir haben die Probleme jetzt erörtert und geben bestimmte Elemente aus den beiden Planungsentwürfen, die wir für empfehlenswert halten, an den Gemeinderat weiter", hieß es letztlich. Nun müsse die Politik entscheiden. Doch "Denkverbote" werde man nicht akzeptieren, betonten einige Forumsmitglieder. Denn eine fünfte Neckarquerung für Autos sehen die beiden Planungsbüros nicht mehr vor – im Forum dagegen kamen dieses Thema und auch eine mögliche Seilbahn über den Neckar wieder ins Gespräch. Denn der Schlüssel zur Neuorganisation sei nun mal das städtische Verkehrskonzept, war die einhellige Meinung.

Das war auch eine der Schlussfolgerungen von Raumplaner Rudolf Scheuvens von der Technischen Universität Wien, der als Vertreter für die Gruppe der Experten online eine Analyse einbrachte. Er plädierte für eine Synthese einiger Vorschläge aus beiden Entwürfen. "Beide Teams haben hervorragende Arbeit geleistet." So könnten gute Lösungen des Büros Höger (Beispiel: Verkehr) mit guten Lösungen des Büros Astoc (Beispiel: Quartiere) kombiniert werden.

Er betonte auch, dass an mehreren Punkten noch weitergearbeitet werden müsse, unter anderem an der Orientierungslosigkeit im öffentlichen Raum, am Mobilitätskonzept oder der Lage der Entwicklungsflächen der Klinik. "Aber ein Masterplan definiert nur den Rahmen. Er muss robust sein, flexibel und umsetzbar", sagte er. "Wir sind überzeugt davon, dass wir mit beiden Konzepten so viel gutes Material bekommen haben, dass wir alles in einen Rahmen zusammentragen können", gab Scheuvens mit auf den Weg.

Die Forumssitzung war das letzte Format der Öffentlichkeitsbeteiligung in der aktuellen Phase des Masterplanverfahrens. Die Eingaben aus den verschiedenen Beteiligungsformaten im Vorfeld werden nun zu einer Beschlussvorlage entwickelt. Ab dem Jahreswechsel 2021/22 wird in den Bezirksbeiräten und Ausschüssen darüber beraten. Im Frühjahr 2022 soll dann der Gemeinderat entscheiden.