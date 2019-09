Von Holger Buchwald

Heidelberg. Prof. Andreas Knie ist einer der Experten, die im Auftrag von Stadt, Land und Universität den Masterplanprozess Neuenheimer Feld begleiten sollen. Bundesweit ist er ein gefragter Zukunftsforscher und Verkehrsexperte. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass er im Juli seine Teilnahme an einer Diskussionsveranstaltung des Koordinationsbeirates in Heidelberg abgesagt hat.

"Ich habe den Eindruck, dass mein Beitrag in Heidelberg auf sehr begrenztes Interesse gestoßen ist, weil dort doch eher andere Planungsansätze zur Anwendung gelangen sollen", schrieb er in einer E-Mail an seine Kollegen. Im Interview mit der RNZ erklärt er, wie es zu dieser Absage kam und warum er den Ansatz des Masterplanprozesses Neuenheimer Feld für rückwärtsgewandt hält.

Hintergrund > Prof. Andreas Knie (58) lehrt an der Technischen Universität Berlin, ist Leiter der Projektgruppe Mobilität am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er war Bereichsleiter für Intermodale Angebote und Geschäftsentwicklung der Deutschen Bahn, Co-Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel und Mitglied der Arbeitsgruppe Rahmenbedingungen der Nationalen Plattform Elektromobilität.

Herr Knie, wie kam es zu der Absage? Und warum haben Sie das Gefühl, dass Ihr Rat in Heidelberg nicht erwünscht ist?

Ich hatte an diesem Tag tatsächlich noch einen anderen wichtigen Termin, sodass ich mich entscheiden musste. Hinzu kommt, dass ich in Gesprächen mit den Verantwortlichen von Stadt, Land und Uni oder auch den Vertretern des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Internationalen Bauausstellung (IBA) gemerkt habe, dass man bei Ihnen in Heidelberg einen anderen Ansatz verfolgt, als ich ihn vertrete.

Das müssen Sie erklären.

Die Planungsansätze der 1950er und 60er Jahre sind nicht mehr zeitgemäß. Damals hat man die Kliniken und die wissenschaftlichen Einrichtungen an den Stadtrand verbannt. Wenn man diese Idee fortschreibt, wird es aus meiner Sicht mit dem Masterplan nichts werden. Heidelberg ist eine wachsende Stadt. Man sollte die Dinge zusammenbringen, die man früher getrennt hat: Wohnen und Arbeiten, aber auch kulturelle Einrichtungen wie Theater und Konzertsäle. Das Neuenheimer Feld könnte ein Raum werden, der klar durch die Kliniken und die Forschung definiert ist, aber auch andere Nutzungen ermöglicht. Die Forschung darf sich nicht von der Gesellschaft entfernen.

Dafür ist doch aber im Neuenheimer Feld kein Platz. Universität, Kliniken und die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen rechnen in den nächsten Jahrzehnten mit einem zusätzlichen Bedarf von 800.000 Quadratmetern Nutzfläche.

Diese Zahl ist kritisch zu hinterfragen. Ich glaube nicht, dass die Universitäten so weiter wachsen wie in den vergangenen Jahren. Die Projektträger des Masterplans verharren immer noch in ihren alten Annahmen. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Zukunft anders aussieht als das, was sie aus der Vergangenheit kennen: immer ein bisschen mehr Raum, mehr Menschen, mehr Bewegung, mehr Energie, mehr von allem. Viele glauben, dass man alte Planungen nur ein bisschen modernisieren und grün anstreichen muss. Megatrends wie die demografische Entwicklung und die Digitalisierung werden dabei ausgeblendet. Aller Voraussicht nach wird es künftig weniger Studenten geben, die Stadtgesellschaft wird anders strukturiert sein, Arbeitszeiten und Arbeitsorte variieren. Der Bedarf an Büro- oder Laborräumen wird radikal zurückgehen.

In Ihrer Stellungnahme zu den Entwürfen der Planungsteams gehen Sie davon aus, dass auch der Verkehr abnehmen wird. Die vielen Kliniken im Neuenheimer Feld werden aber doch auch in Zukunft jede Menge Verkehr anziehen.

Die Diagnostik und medizinische Behandlung wird im Neuenheimer Feld sicher auch in Zukunft noch weiter konzentriert werden. Bei den Themen Platzbedarf und Verkehr kann man trotzdem gegensteuern. Die Uniklinik hat einen sehr großen Einzugsbereich. Da kann man sich schon fragen, ob die Angehörigen der Patienten jeden Tag von ihrem Wohnort dorthin fahren müssen, oder ob sie für eine gewisse Zeit im Neuenheimer Feld wohnen könnten. Zudem werden Überlegungen angestellt, ob man das Thema Pflege nicht von den Großkliniken trennen sollte. Pflege können Universitätskrankenhäuser meistens nicht so gut, und für die Patienten und Angehörigen wäre ein wohnortnaher Krankenhausaufenthalt sicherlich komfortabler. Solche Punkte sollten beim Masterplanprozess zumindest mitgedacht werden.

Sie glauben, solche Ideen finden in Heidelberg kein Gehör?

Wir hatten verschiedene Sitzungen. Die Planungsteams haben zwei Mal ihre Entwürfe vorgestellt. Vonseiten des Landes, der Universität und der anderen wissenschaftlichen Einrichtungen war der Wille, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, nicht sonderlich ausgeprägt. Ihnen ging es um Fragen, ob wir eine neue Neckarbrücke, eine Seilbahn oder eine Straßenbahn brauchen. Oder es ging darum, wie man mit dem Zoo umgehen soll. Es wurde dabei nicht geschaut, vor welchen tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen wir stehen.

Halten Sie die Entwürfe der Planungsteams für schlecht?

Nein. Sie haben konkrete Vorgaben gehabt, die sie abarbeiten mussten. Das ist nicht ehrenrührig. Ich finde es eher schade, dass die Aufgabenstellung so eng gefasst war. Dabei könnte doch gerade das Neuenheimer Feld ein Labor für die Zukunft sein, ein Fortschrittscampus.

Land und Universität auf der einen Seite und das Bündnis Bürgerbeteiligung auf der anderen Seite haben beim Masterplanprozess von Anfang an Grenzen gezogen: Ich denke an den Streit um eine neue Neckarbrücke oder um das Handschuhsheimer Feld. Sind solche grundsätzlichen Forderungen schädlich für den Erfolg des Masterplanprozesses?

Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Problem ist, dass alle Beteiligten ihr Hier und Jetzt auf die Zukunft projizieren. Dadurch müssen zwangsläufig die immer gleichen Konzepte entstehen. Ich hätte mir einen offenen Prozess gewünscht, in dem man sich erst einmal über unterschiedliche Zukunftskonzepte Gedanken macht: Wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, wie vergnügen? Daraus kann man unterschiedliche Szenarien entwickeln. Wenn man sich dann auf eines einigt, kann man sich überlegen, wie man an dieses gemeinsame Ziel gelangen will.