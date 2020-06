Von Jonas Labrenz

Fast sechs Stunden lang hat der Bezirksbeirat Handschuhsheim am Dienstag die Vorlage der Stadt zum Masterplan Neuenheimer Feld bearbeitet. Vier Anträge – aus der Mitte des Bezirksbeirats, von der SPD und den Grünen – hat Baubürgermeister Jürgen Odszuck mit den Räten durchgearbeitet. Was dabei deutlich wurde: Die Handschuhsheimer wollen unter allen Umständen verhindern, dass sich die Universität weiter in Richtung Handschuhsheimer Feld ausbreitet. Das Gewann Hühnerstein spielt dabei eine Schlüsselrolle.

"Spitzenforschung gegen Spitzengemüse, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden", erklärte Bezirksbeirätin Birgit Müller-Reiss (Bunte Linke), nachdem Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, noch einmal den momentanen Stand des Verfahrens zusammengefasst hatte. Wenn es nach der Stadt geht, soll das Planungsteam Astoc in Zukunft federführend die weitere Planung übernehmen und die Ideen der drei weiteren Teams einarbeiten. Das Gewann Hühnerstein soll bebaut werden, wenn die Verdichtungspotenziale für das Neuenheimer Feld weitgehend ausgeschöpft sind – und wie es mit dem Verkehr weitergeht, müsse man noch "intensiv durcharbeiten".

Im gesamten Planungsverfahren sorgten bis jetzt eine mögliche fünfte Neckarquerung und die Bebauung des Gewanns Hühnerstein nördlich des Neuenheimer Feldes für den größten Widerstand. Auch den Handschuhsheimer Bezirksbeiräten ist beides ein Dorn im Auge. Deshalb möchten sie, dass das Planungsteam Höger – und nicht Astoc – die Federführung übernimmt. Die Architektin Kerstin Höger hat nämlich gar keinen Vorschlag zur Bebauung des Gewann Hühnersteins gemacht. Außerdem wolle sie keine Brücke. Höger habe aber sehr wohl erklärt, dass eine Bebauung irgendwann möglich wäre, erklärte Odszuck. Sie zeige aber nicht, wie diese aussehen könne. "Wer ist da ehrlicher?", fragte der Baubürgermeister im Hinblick auf die Vorschläge der anderen Planungsteams. Außerdem habe sie zwar ihren Entwurf im Hinblick auf die Verkehrsleistungsfähigkeit anfangs ohne Brücke durchrechnen lassen, sei dann aber umgeschwenkt und habe doch mit einer Neckarquerung gerechnet.

Als die Bezirksbeiräte dann auch noch erklärten, es sei als Ziel festzulegen, dass das Gewann Hühnerstein langfristig zur landwirtschaftlichen Fläche werden solle, grätschte Odszuck dazwischen: "Da habe ich Bedenken. Da wäre der Prozess am Ende." Es gebe darüber hinaus bereits baurechtlich gesicherte Flächen im Gewann. Im Moment sei beabsichtigt, diese Flächen gegen eine andere zu tauschen, sodass das rechteckige Baufeld nicht mit der kurzen, sondern der langen Seite am Neuenheimer Feld anschließt und damit weniger weit in das Handschuhsheimer Feld ragt.

Ein weiteres Problem mit dem vom Bezirksbeirat favorisierten Entwurf von Höger: "Sie hat mit Abstand die dichteste Bebauung am Neckarbogen", erklärte Odszuck. Die Bezirksbeiräte wollten aber auch dort – wie von der Stadt vorgesehen – einen 60 Meter breiten, unbebauten Streifen. "Entweder bauen wir am Neckarbogen oder am Hühnerstein – Fisch oder Fleisch", so Odszuck. Denn die SPD forderte, noch mehr Wohnungen im Neuenheimer Feld zu bauen, damit es weniger Pendlerverkehr gibt. Nur: Weil Höger nicht einmal die geforderten Flächen für die Universität erreicht, würden mehr Wohnungen zu noch mehr Platzbedarf führen.

Letztlich forderten noch die Grünen, man solle berücksichtigen, wie sich die Ausweitung von Heimarbeitsplätzen auf den Platzbedarf der Universität auswirkt. "Das werden wir erst in Jahren erkennen können", sagte Odszuck, aber man werde es im Auge behalten.