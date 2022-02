Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit einigen Änderungen votierte eine Mehrheit der Bezirksbeiräte Handschuhsheim für die Verwaltungsvorlage der Stadt zum Abschluss des Masterplanungs- und Beteiligungsprozesses Neuenheimer Feld. Im Vorfeld haben auch schon die Bezirksbeiräte Bergheim und Neuenheim dem Vorhaben zugestimmt. Damit scheint die weitere Campus-Entwicklung auf den Weg gebracht.

Knackpunkt ist und bleibt aber das Gewann Hühnerstein: Lang diskutierte Punkte der teils leidenschaftlich geführten zweistündigen Diskussion bei den Handschuhsheimern waren der Umgang mit dem Gewann Hühnerstein nördlich vom Klausenpfad und die vom Büro Höger angedachte Rad- und Fußbrücke über den Neckar. Die Verwaltungsvorlage der Stadt sieht vor, dass der Hühnerstein "als langfristige Bauflächenreserve" erhalten bleibt. Heike Sauer (Grüne) formulierte in ihrem Änderungsantrag aus der Mitte des Rates heraus daran ihre Kritik. Der Hühnerstein solle als landwirtschaftlich genutzte Ausgleichsfläche umgewidmet werden. Aber: Für Teile des Hühnersteins hat die Universität längst Baurecht. Und das hat sie im Entwicklungsprozess auch schon sehr früh deutlich gemacht. Daran erinnerte Erster Bürgermeister und Sitzungsleiter Jürgen Odszuck. "Eine Umwidmung würde das Ende des Masterplanprozesses bedeuten." Eine Anmerkung, die bei einigen Bezirksbeiräten für Unmut sorgte. Als beratendes Gremium für den Gemeinderat sei die politische Willensbildung im Bezirksbeirat zunächst ohne konkrete Folgen. "Das darf uns also erst mal nicht beeinflussen", argumentierte Jessica Heesen (Grüne).

Heftiger Gegenwind kam von Gerd Ortlieb ("Die Heidelberger"). In einem flammenden Plädoyer für "die Wissenschaftsstadt Heidelberg" kritisierte er den Antrag von Heike Sauer als "anmaßend" und "wissenschaftsfeindlich". Mit zehn Ja-Stimmen nahm der Bezirksbeirat letztlich allerdings den Änderungsantrag von Heike Sauer an. Für Aufmerksamkeit sorgte auch Johannes Laule (CDU). "Grundsätzlich bin ich enttäuscht, was da jetzt nach so vielen Jahren als Masterplan rausgekommen ist", stellte er klar. "Zu viele Köche verderben den Brei. Das hätte man schneller und günstiger haben können." Heiß diskutiert wurde sein Ansinnen, die angedachte Rad- und Fußbrücke auch für eine Öffnung für den Öffentlichen Nahverkehr und Rettungsfahrzeuge zu prüfen. "Gerade wir Handschuhsheimer sind doch vom Bau der Brücke betroffen." Dieser Antrag wurde abgelehnt.

Während des gesamten Masterplanprozesses seit 2010 – vor vier Jahren hat die Bürgerbeteiligung begonnen – haben ursprünglich vier Planungsteams 22 Entwürfe vorgelegt. Die letzten Konzepte der am Ende ausgewählten Büros Astoc und Höger liegen jetzt ziemlich nah beieinander. Die Synthese dieser Entwicklungsentwürfe bezeichnete Annette Friedrich, Leiterin im Stadtplanungsamt, als "eine tragfähige Basis, um umsetzungsorientierter weiter arbeiten zu können und in die Bauleitplanung einzusteigen".

Die Eckdaten: In einem kompakten Campus soll Innenentwicklung vor Außenentwicklung gelten, mit kurzen Wegen und großer Orientierungsmöglichkeit. Als wesentliches verkehrliches Mittel soll eine Anbindung für den Kfz-Verkehr im Norden des Campus über eine neue Erschließungsstraße südlich des Technologieparks erfolgen. Außerdem sind ein Straßenbahnring sowie ein feinmaschiges Netz an Fuß- und Radwegen im Campusgebiet geplant. Zum Neckarufer hin bleiben Passagen von 60 Meter als freie Flächen.

Vertieft werden müssen laut Friedrich noch das weitere Mobilitätskonzept zum Stadtgebiet und Pläne für Klimaneutralität und Energiekonzeption. Auch der lokale Experte im Masterplanprozess, Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognose-Institut (UPI), forderte noch Nachbesserungen in einigen Bereichen wie bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder der Lage und Größe der künftigen Klinikstandorte.